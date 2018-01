"Dzikie róże" i "Manchester by the Sea" ze Złotymi Taśmami

Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich (polska sekcja FIPRESCI) przyznało nagrody dla filmów wprowadzonych na ekrany polskich kin w 2016 roku. Nagrodzone Złotymi Taśmami filmy to: "Dzikie róże" Anny Jadowskiej i "Manchester by the Sea" Kennetha Lonergana.

Złote Taśmy to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku.

Laureatem Złotych Taśm w kategorii film polski zostały "Dzikie róże" Anny Jadowskiej. W kategorii zagranicznej triumfował "Manchester by the Sea" Kennetha Lonergana. Krytycy zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich (polska sekcja FIPRESCI) przyznali także wyróżnienia. W kategorii film polski otrzymały je: "Cicha Noc" Piotra Domalewskiego i "Pewnego razu w listopadzie..." Andrzeja Jakimowskiego, a w kategorii film zagraniczny: "Sieranevada" Cristiego Puiu i "Klient" Asghara Farhadiego.

Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego - krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r., jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz Polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego.

Wśród laureatów nagrody znajdują się twórcy i dzieła, których wartość artystyczną i podziw kolejnych pokoleń widzów potwierdził czas. Wśród nagrodzonych filmów zagranicznych znajdują się filmy m.in. Bergmana, Felliniego, Antonioniego, Viscontiego, Bunuela, Bressona, Tarkowskiego, Menzla, Formana, Goretty, Weira. Z filmów polskich: Wajdy, Munka, Hasa, Kutza, Różewicza, Skolimowskiego, Zanussiego czy Kieślowskiego.

W ubiegłym roku (za filmy wprowadzone na ekrany polskich kin w 2016 roku) "Złote Taśmy" otrzymali: W kategorii film polski ex aequo: "Ostatnia Rodzina" Jana P. Matuszyńskiego i "Wołyń" Wojtka Smarzowskiego. W kategorii zagranicznej triumfował "Paterson" Jima Jarmuscha. Krytycy przyznali także wyróżnienia. W kategorii film polski otrzymały je: "Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham" Pawła Łozińskiego i "Komunia" Anny Zameckiej, a w kategorii film zagraniczny: "Syn Szawła" László Nemesa i "Anomalisa" Charlie Kaufmana i Duke’a Johnsona.