"Dziedzictwo: Hereditary": Najstraszniejszy horror ostatnich lat?

22 czerwca na ekrany polskich kin trafi sensacja festiwalu w Sundance - horror "Dziedzictwo: Hereditary".

Toni Colette w filmie "Dziedzictwo: Hereditory" /materiały dystrybutora

Film w reżyserii Ariego Astera już został okrzyknięty najstraszniejszym horrorem ostatnich lat. Krytycy porównują go "Egzorcysty" i "Dziecka Rosemary".



Każda rodzina ma swoje sekrety. Niektóre wiodą prosto do piekła. Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to, co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk.



Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju...

W głównych rolach zobaczymy Toni Collette, Gabriela Byrne'a i Alexa Wolffa.

Autorem zdjęć jest polski operator Paweł Pogorzelski.