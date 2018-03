Dziecięca gwiazda Donna Butterworth nie żyje

Donna Butterworth, dziecięca aktorka znana z kinowych występów u boku Elvisa Presleya i Jerry'ego Lewisa, nie żyje. Miała 62 lata.

Butterworth zmarła na Hawajach po długoletniej chorobie - poinformowała gazeta "Hawaii Tribune-Herald".



Aktorską karierę rozpoczęła jako 10-latka rolą w komedii "The Family Jewels". Występ u boku Jerry'ego Lewisa przyniósł dziewczynce nominację do Złotego Globu dla najbardziej obiecującej debiutantki.

Rok później pojawiła się w kolejnym filmie "Podrap mnie w plecy", w którym główna rola przypadła w udziale Elvisowi Presleyowi. W obrazie w reżyserii Michaela D. Moore'a zaśpiewała trzy piosenki, w tym jedną w duecie z Presleyem.

Po dwóch kinowych występach Butterworth zagrała w kilku telewizyjnych reklamach, umiejętność gry na ukulele zagwarantowała jej także możliwość występów w zespole popularnego na Hawajach muzyka Dona Ho.

Bawiła także publiczność gościnnymi występami w popularnych programach rozrywkowych, m.in. "The Hollywood Palace with Bing Crosby" czy "The Dean Martin Show".

Wideo