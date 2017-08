Dwayne Johnson: Jesteś prawdziwym bohaterem

​Dwayne "The Rock" Johnson publicznie pochwalił małego chłopca, który uratował swojego brata za pomocą... ruchów podpatrzonych w filmie gwiazdora - "San Andreas" (2015).

Co za niesamowita historia - napisał na Twitterze Dwayne Johnson /Andreas Rentz /Getty Images

Dziesięcioletni Jacob O'Connor bawił się ze swoim o dwa lata starszym bratem Dylanem na basenie w domu ich babci. W pewnym momencie chłopak zauważył, że jego brat dryfuje bez ruchu z twarzą zwróconą ku tafli wody. Wtedy dziesięciolatek ruszył na pomoc. Wyciągnął Dylana z wody i zastosował na nim masaż serca. Tym samym uratował bratu życie.

Jacob przyznał w wywiadzie z lokalną telewizją, że tej ratowniczej procedury nauczył się, oglądając film akcji z Dwaynem Johnsonem. "Tam było trzęsienie ziemi, które spowodowało tsunami. I tam była taka córka, która zaczęła tonąć i on ją wziął i zaczął robić to samo co ja" - opowiadał o fabule produkcji przejęty chłopak.

W odpowiedzi na wspaniałego zachowanie Jacoba amerykański aktor napisał na Twitterze: "Co za niesamowita historia! Za uratowanie życia twojego brata przesyłam ci przez Twittera wirtualną piątkę! Jesteś prawdziwym bohaterem! Wszyscy jesteśmy z ciebie dumni!".

Brat Jacoba - Dylan powrócił do pełni zdrowia.