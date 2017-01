Doris Day: "Dziewica" Hollywood

Ma za sobą wielką karierę, ale los jej nie oszczędzał.

Po Hollywood krążyło takie powiedzonko: "Jestem w biznesie od tak dawna, że znałem Doris Day, zanim była dziewicą". Wprawdzie przypisywano je wielu autorom, ale trafiało w sedno - dowcipna, piegowata, energiczna i czysta jak łza Doris była uosobieniem zdrowej chrześcijańskiej Ameryki, karmionej plackiem z wiśnią przez mamę i prowadzanej na mecze baseballa po kościele przez tatę. Tyle że w rzeczywistości taty nie było, mama nie miała czasu na pieczenie, samotnie wychowując dwoje dzieci, a Doris nie była już dziewicą, bo została matką w wieku 18 lat.



Jej ojciec był nauczycielem gry na pianinie i wyznawał twarde zasady moralne, których sam nie przestrzegał. Rodzice rozwiedli się, ale wiecznie zagoniona matka znalazła czas i pieniądze, by zadbać o rozwój córki - Doris chodziła na lekcje tańca i wiązała z tym swoją przyszłość. Niestety, w przeddzień wyjazdu na profesjonalne przesłuchania do Los Angeles miała wypadek samochodowy, który unieruchomił ją na długie miesiące. Podczas rehabilitacji zabijała czas, nucąc do radia. Nauczycielka śpiewu dostrzegła w niej taki potencjał, że zgodziła się dawać jej trzy lekcje w cenie jednej.



W efekcie już wkrótce Doris występowała w radiu, a jako 16-latka została wokalistką w klubie, do którego wstęp mieli jedynie pełnoletni. Menedżer zmienił więc jej datę urodzenia z 1924 na 1922 r.

Niemal od razu wypatrzył ją tam Barney Rapp, jazzman i lider popularnego big bandu. Zasugerował Doris zmianę nazwiska z panieńskiego Kappelhoff na bardziej chwytliwe Day (od "Day After Day" - piosenki, którą często wykonywała). W orkiestrze Rappa występował także intrygujący 23-letni puzonista Al Jorden, za którego Doris uparła się wyjść w 1941 r. w wieku 17 lat, mimo krótkiego narzeczeństwa pełnego zdrad, przemocy i publicznych upokorzeń. Rok po ślubie urodził się ich syn, Terry - cudem, bo gdy Doris nie zgodziła się na aborcję, mąż pobił ją tak, że niemal poroniła, a kilka tygodni przed porodem kupił broń, planując zabić żonę, a potem siebie. Wreszcie zdesperowana zmieniła zamki w drzwiach i wystąpiła o rozwód.



Została sama z dzieckiem, jak jej matka, ale poradziła sobie z tym inaczej: zostawiła Terry’ego z babcią i ruszyła w 3-letnią trasę z Les Brown Band, zespołem, z którym wspięła się na szczyty: między 1945 a 1946 r. 6 jej piosenek trafiło do Top Ten listy "Billboardu". Wtedy poznała saksofonistę George’a Weidlera. Pobrali się w 1946 r., ale przed ślubem wywołali skandal, mieszkając w jednym pokoju hotelowym.



W tym czasie Doris zyskała pozycję najlepiej opłacanej piosenkarki świata i zaczęła występować w niezwykle popularnej audycji Boba Hope’a (plotkowano o ich romansie). George nie chciał jednak żyć w cieniu żony i rekompensował sobie to upokorzenie, także romansując. Małżeństwo rozpadło się po 8 miesiącach.

Już bez zobowiązań Doris mogła wyruszyć na podbój Hollywood. Ogromnemu talentowi pomagała, sypiając ze swym agentem Alem Levym, który załatwił jej rolę w filmie "Romans na pełnym morzu" - tytuł słuszny o tyle, że Day sypiała też z kolegą z planu, Jackiem Carsonem. Zazdrosny agent szpiegował jej poczynania, na co Doris postanowiła zawęzić ich relację do czysto profesjonalnej, ale i ta wkrótce legła w gruzach, gdy odrzucony Levy próbował ją zgwałcić. Nowy agent, Marty Melcher, także zapewnił Doris kompleksową obsługę: w 1951 r. stał się jej mężem mimo plotek o romansach Day z jej ekranowymi partnerami: Steve'em Cochranem i Ronaldem Reaganem. Nie przeszkadzało to jednak w tym, by jej wizerunek ekranowej dziewicy kwitł, a piosenki z jej filmów regularnie trafiały na pierwsze miejsca list przebojów - z "Que sera sera" z "Człowieka, który wiedział za dużo" Alfreda Hitchcocka na czele.



Marty był skutecznym agentem. Wynegocjowana przez niego rola w "Telefonie towarzyskim" z Rockiem Hudsonem przyniosła Doris nominację do Oscara, a duet Day-Hudson cieszył się taką popularnością, że nakręcono z nimi jeszcze "Kochanku wróć" i "Nie przysyłaj mi kwiatów". Hollywood jednak nie znosiło Melchera: miał opinię kombinatora i naciągacza, pasożytującego na sławnej i bogatej żonie, wszak bez żenady kazał dopisywać swe nazwisko do listy płac przebojowych komedii z Doris. Sinatra, który kręcił z Doris "Young at Heart", zagroził, że porzuci produkcję, jeśli "ta menda Melcher pokaże się gdziekolwiek na planie".

Zdjęcie Doris Day i Marty Melcher /Jay Scott /Getty Images

Tymczasem Marty przejął pełną kontrolę nad jej karierą, zarządzał jej majątkiem, negocjował role, umawiał wywiady, decydował, co jest, a co nie jest dla niej stosowne. Upragnione lekcje aktorstwa nie wchodziły w grę, bo miała "zachować swój naturalny urok". "Gdyby Marty umarł wcześniej, moja kariera zapewne potoczyłaby się inaczej, kształciłabym się, grała inne role" - mówiła Doris.



Gdy Melcher zmarł w 1968 r., jej kariera się chwiała. Staroświecki wizerunek wiecznej dziewicy irytował widzów. Na dodatek śmierć Marty’ego ujawniła, że z kont Doris zniknęły 23 mln dolarów, a zostały długi i niechciany kontrakt z telewizją, podpisany bez jej wiedzy. Marty zdołał też pogrzebać szanse Doris na odświeżenie wizerunku. Reżyser Mike Nichols widział ją w roli pani Robinson w "Absolwencie", ale Melcher odrzucił scenariusz, nie pokazując go żonie. Doris musiała odbudować pozycję finansową praktycznie od zera.



W 1968 r. zagrała w filmie ostatni raz, zresztą większość czasu pochłaniało jej odrabianie zakontraktowanej pańszczyzny. "To był koszmar. Nigdy nie chciałam występować w telewizji, ale i tak dałam z siebie wszystko" - mówiła. W 1973 r. kontrakt wreszcie wygasł, a jej wizerunek dobrej ciotki uznano za przebrzmiały. Nie zamierzała go jednak zmieniać, miała inne plany. "Wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, to rodzina, dom, ogród i dziecko" - mówiła dziennikarzowi. Niespełnione pragnienia kompensowała sobie, otaczając się zwierzętami.

Mimo złych doświadczeń, postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Barry Comden był szefem kuchni w jej ulubionej restauracji. Ujął ją tym, że pod koniec wizyty zawsze wręczał jej worek kości i resztek, którymi mogłaby nakarmić swoje psy. Pobrali się w 1976 r. i Barry musiał dzielić uczucia Doris z kłębiącymi się w domu zwierzętami - w szczytowym momencie miała 48 psów, kotów nikt nie liczył. Doris marzyło się schronisko, Barry chciał otworzyć biznes i sygnować jej imieniem luksusową karmę i kliniki weterynaryjne. Pomysł upadł, gdy ich wspólnik zniknął nagle z pieniędzmi na inwestycje. Ostatecznie rozwiedli się w 1981 r.



Prasa nie doceniała wysiłków aktorki, pisząc o "obdartej odrażającej starej kobiecie", w którą rzekomo miała się zamienić. Życie szykowało dla niej jeszcze jeden cios - w 2004 r. zmarł na czerniaka jej 62-letni syn Terry. Nie poddała się - w wieku 87 lat, po blisko 40 latach milczenia, nagrała płytę, która tak jak poprzednie zawędrowała na szczyty list przebojów.



94-letnia dziś Doris Day mówi: "Kocham moje psy i koty. Ale w moim następnym życiu zamierzam być ptakiem".



