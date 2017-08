Dolph Lundgren ponownie jako Ivan Drago

Amerykański bokser Rocky Balboa, grany przez Sylvestra Stallone'a, znów spotka się na ekranie z Ivanem Drago. W kontynuacji filmu "Creed: Narodziny legendy" rolę sowieckiego boksera ponownie zagra amerykański aktor szwedzkiego pochodzenia Dolph Lundgren.

Ivan Drago i Rocky Balboa znów spotkają się na ringu? /East News

O tym, że Ivan Drago powróci w kolejnej części przygód Rocky'ego, Stallone poinformował w Internecie. Jak podał TASS, amerykański aktor napisał na stronie TMZ: "Muszę wykończyć Drago jeszcze raz". Stallone potwierdził, że postać Ivana Drago pojawi się w filmie "Creed 2", który ma wejść na ekrany w 2018 roku.



W "Rockym 4" Drago zabija na ringu Apollo Creeda. W filmie "Creed 2" syn tego ostatniego, Adonis Creed, płonie pragnieniem zemsty i wyzywa do walki Drago. Trenerem Adonisa jest Rocky Balboa.

Sylvester Stallone urodził się w 1946 r. w Nowym Jorku, w rodzinie sycylijskiego imigranta. Wystąpił w ponad 50 filmach. Największe uznanie zyskał za sprawą ról w cyklach filmów o legendzie boksu Rockym Balboa i żołnierzu Johnie Rambo. Film "Rocky" (1976) otrzymał dziesięć nominacji do Oscara (przyznano mu 3 statuetki: za reżyserię, edycję i zdjęcia). Sam Stallone otrzymał nominację do Oscara za rolę tytułową. W 2016 r. aktor za rolę Rocky'ego w filmie "Creed: Narodziny legendy" otrzymał nagrodę Złoty Glob dla najlepszego aktora drugoplanowego, a także nominację do Oscara.