​Dokument Beaty Calińskiej z główną nagrodą na festiwalu w Chile

W środę wieczorem jury 14. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Talca w Chile ogłosiło zwycięzców. Główną nagrodę otrzymała Beata Calińska za film dokumentalny "Have no Fear", który zrealizowała wspólnie z Sarah Jacobson.

Bohaterowie dokumentu "Have no Fear" /materiały prasowe

- Fakt, że film dokumentalny, który traktuje o ważnych problemach społecznych został zauważony jest dla mnie bardzo istotny. Dla dokumentalisty nie jest też bez znaczenia, że może się podzielić wiadomością o sukcesie z bohaterami filmu, z którymi pracuje się nieraz bardzo długo, a w przypadku tego projektu było to sześć miesięcy - powiedziała polska artystka.

Kuratorzy chilijskiego festiwalu wybierają najlepsze innowacyjne i eksperymentalne filmy z całego świata. Organizatorzy podkreślają, że impreza przyczynia się do wymiany lokalnych i międzynarodowych opowieści w zglobalizowanym świecie, w którym idee i kultura przełamują granice z korzyścią dla nas wszystkich.

Pięciodniowy festiwal zakończył się 15 kwietnia. Jurorzy poinformowali o swym werdykcie oficjalnie w środę.

"Have no Fear" powstał we współpracy z nowojorską grupą taneczno-teatralną Ase Dance Theatre Collective, która w swoich sztukach traktuje o współczesnych problemach Afroamerykanów. Liderka i choreografka grupy Adia Whitaker podejmuje misję, by chronić swoje dzieci i członków swojej społeczności przed brutalnością policji, tworząc sztuki taneczno-teatralne angażujące ludzi na nowe sposoby.

Calińska zrealizowała film w trakcie nowojorskiej rezydencji artystycznej UnionDocs. Współtwórczynią dokumentu jest Sarah Jacobson, młoda montażystka, która mieszka w Nowym Jorku i również dopiero rozpoczyna swą karierę filmową.

UnionDocs to Centrum Sztuki Dokumentalnej w Nowym Jorku, które finansuje dla młodych twórców program rezydencji artystycznych. W każdym roku przyjmuje pięciu Amerykanów i pięć osób z zagranicy. Calińska była podczas swego programu jedyną Polką.



Wideo Trailer | Have No Fear | Beata Calinska, Sarah Jacobson

UnionDocs prowadzi działalność dzięki wsparciu takich instytucji jak Amerykańska Akademia Filmowa, Wydział Kultury Miasta Nowy Jork, Rada Artystyczna Stanu Nowy Jork oraz The Rockefeller Brothers Fund.

- W mojej twórczości najbardziej interesują mnie ludzkie opowieści uwikłane w sieć zależności społecznych. Najważniejsze jest dla mnie, by być blisko człowieka. Lubię też eksperymentować z różnymi formami. Film dokumentalny to moja największa pasja. Zawodowo zajmuję się różnymi innymi przedsięwzięciami, ale to właśnie do projektów dokumentalnych najbardziej mnie ciągnie - mówi reżyserka.

Polka dostała stypendium na studia w zakresie mediów dokumentalnych na renomowanym Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Za swój pierwszy film dokumentalny "Kapelmistrz" zdobyła pierwszą nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Przekraczanie Granic" organizowanego przez Instytut Goethego.