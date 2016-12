Doda producentem filmowym

Po debiucie aktorskim Doda postanowiła zająć się produkcją filmową. Twierdzi, że jest miłośniczką męskiego kina i takie filmy będą powstawać w założonej przez nią wytwórni. Gwiazda nie rezygnuje jednak z kariery muzycznej, niedawno premierę miał teledysk do singla "Kopiuj, wklej" nagranego z zespołem Virgin.

Dorota Rabczewska - kobieta wielu talentów /MWMedia

Doda wróciła do zespołu Virgin w lecie tego roku, po blisko 10 latach przerwy. Na początku listopada ukazała się nowa płyta grupy, zatytułowana "Choni", którą promują single "Niebezpieczna kobieta", "Kopiuj, wklej" i "Hard Hearth". Niedawno premierę miał teledysk do rockowej ballady "Kopiuj, wklej", w którym Doda pokazała zupełnie nowy image. Wokalistka twierdzi, że chciała w ten sposób położyć akcent na historii opowiedzianej w teledysku, a nie na swoich stylizacjach.

- Na pewno nie zobaczycie tam koronkowego body, wręcz przeciwnie, pierwszy raz w życiu występuję w dżinsach w teledysku, więc jestem w szoku, podejrzewam, że tak jak większość moich fanów. Pewnie dlatego ma już milion odsłon - mówi Doda agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

W tym roku gwiazda spróbowała swoich sił także w nowych rolach. Zadebiutowała jako aktorka w spektaklu "Słownik Ptaszków Polskich" wystawianym na deskach warszawskiego teatru IMKA, w którym wcieliła się w postać dziewczyny z przedmieść o imieniu Andżelika. Założyła również firmę producencką, która zajmować się będzie kinematografią. Wokalistka twierdzi, że będzie produkować filmy o zróżnicowanej tematyce.

- Ja raczej mam męski gust, czyli takie kino męskie. Oprócz tego, że imam się aktorstwa i jestem piosenkarką, to również od tej drugiej strony, producenckiej, będę starała się rozwijać ten rynek - wyznaje Doda.



Podkreśla, że jako producentka zamierza współpracować z najlepszymi filmowcami w Polsce i stworzyć topowy zespół ludzi. Już myśli o obsadzie swojego pierwszego filmu - jednego z aktorów poznała na planie nowego programu TVP2 "Mów mi Mistrzu". Jego uczestnicy muszą się wcielić w określone postacie, niemal do ostatniej chwili nie wiedzą jednak w jakie.

- Tam był fantastyczny aktor, który świetnie sobie poradził w improwizacji, jak go zobaczyłam, to od razu zadzwoniłam do mojego kolegi producenta i mówię: "Musimy go wziąć do filmu, on się świetnie sprawdzi jako pilot samolotu". Mogę tyle powiedzieć, że o tym będzie najbliższy film - zdradza Doda.

Wokalistka brała udział w pierwszym odcinku programu "Mów mi Mistrzu" wraz z Karolem Strasburgerem i Andrzejem Młynarczykiem. Zwyciężyła liczbą 61 głosów na 100 możliwych, wcielając się w postać damy.