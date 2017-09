Do rosyjskich księgarń trafi "Wywiad z Władimirem Putinem" Olivera Stone'a

Do rosyjskich księgarń trafi we wtorek przekład książki amerykańskiego reżysera filmowego, scenarzysty i producenta Olivera Stone'a pt. "Wywiad z Władimirem Putinem. Pełna wersja", napisanej na podstawie filmowych wywiadów Stone'a "The Putin Interviews".

Oliver Stone przepytuje Władimira Putina /ShowTime /materiały programowe

Poinformowała o tym w poniedziałek agencję TASS kierowniczka wydawnictwa "Moskiewski dom książki" Nadieżda Michajłowa.

"Zawsze bardzo oczekujemy na wszystkie książki związane z prezydentem FR Władimirem Putinem" - powiedziała Michajłowa. "Publikacja anglojęzycznej wersji książki w lipcu br. wywołała duże zainteresowanie kupujących. Przewiduję, że rosyjskojęzyczna wersja będzie jeszcze bardziej pożądana" - dodała.

Jak podał TASS, w poniedziałek w Rosji opublikowano fragmenty wywiadu Stone'a z Putinem, w których rosyjski lider mówi o odejściu od modelu ekonomii opartej na surowcach i zaprowadzeniu dobrobytu w rosyjskich regionach. Według słów prezydenta FR, spadek cen na ropę naftową "skłania uczestników działalności gospodarczej do inwestowania w różne dziedziny ekonomii". "Dlatego przede wszystkim staramy się zabezpieczyć inwestycje i podtrzymywać rozmaite branże, które przeżywają nieproste czasy - takie, jak budownictwo czy produkcja samochodowa" - wyjaśnił Putin.

Putin oświadczył też, że władze rosyjskie nie planują ograniczania przepływu kapitałów i wywozu kapitałów zagranicę. "Nie podejmowaliśmy takich działań i nie zamierzamy ich podejmować" - powiedział.

W czerwcu 2017 amerykański reżyser Oliver Stone zaprezentował czteroczęściową serię filmowych wywiadów z Władimirem Putinem pt. "The Putin Interviews". Ich premiera odbyła się w czerwcu br. w Stanach Zjednoczonych w telewizji kablowej Showtime.

Prawa do emisji filmu w Rosji nabył pierwszy program telewizji rosyjskiej.



Oliver Stone (ur. 15 września 1946 r. w Nowym Jorku) jest amerykańskim reżyserem filmowym, scenarzystą i producentem filmowym. Trzykrotnie zdobył nagrodę Oscara: za scenariusz do filmu Alana Parkera "Midnight Express" (1979), za najlepszą reżyserię filmu "Pluton" (1987) i za najlepsza reżyserię filmu "Urodzony 4 lipca" (1990).