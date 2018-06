Dłoń Jakimowicza wróci do Międzyzdrojów

Jarosław Jakimowicz z Festiwalem Gwiazd w Międzyzdrojach związany jest od samego początku. W tym roku zostanie odsłonięta jego tablica na Alei Gwiazd. Już przed laty odcisnął swoją dłoń w pamiątkowej płycie, ale zaginęła ona w niewyjaśnionych okolicznościach.

Jarosław Jakimowicz świetnie czuje się w Międzyzdrojach /Tricolors / East News

"Młode wilki", kultowy film z lat 90. o gangu przemytników, kręcony był m.in. w Warszawie, Szczecinie i Międzyzdrojach. Obraz Żamojdy z pamiętnymi kreacjami Jarosława Jakimowicza i Piotra Szwedesa przyczynił się do wykreowania mody na Międzyzdroje. Rok po premierze filmu odbył się I Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Jego kolejna edycja, już 23., rozpocznie się 4 lipca i potrwa cztery dni.



Swoje tablice na Alei Gwiazd odsłonią w tym roku m.in. Grażyna Wolszczak, Katarzyna Skrzynecka, Paweł Deląg, Mirosław Baka, Maciej Miecznikowski i Krzysztof Cugowski. Jeśli chodzi o Jarosława Jakimowicza, jego przypadek jest osobliwy. Wprawdzie odcisnął swoją dłoń w pamiątkowych płycie już podczas I edycji festiwalu, ale znikła ona w niewyjaśnionych okolicznościach - została skradziona bądź zawieruszyła się podczas przebudowy alei. W tym roku dłonie Jakimowicza powrócą na promenadę. "Odcisk jest już zrobiony. Wykonaliśmy go w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" - zdradza PAP Life aktor.

Jakimowicz przyjedzie do Międzyzdrojów nie tylko, by odsłonić płytę. Weźmie też udział w meczu piłki nożnej pomiędzy artystami i samorządowcami. "W Reprezentacji Artystów Polskich zobaczymy wiele gwiazd - braci Mroczków, Andrzeja Nejmana, itd. Ja jestem kapitanem drużyny" - mówi Jakimowicz. Co ciekawe, pierwszym kapitanem RAP-u był Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny festiwalu.