"DJ": Maja Hirsch didżejką

Jesienią na ekrany polskich kin trafi film "DJ". W głównej roli zobaczymy Maję Hirsch.

Maja Hirsch w filmie "DJ" /materiały prasowe

"DJ" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia, ukazana poprzez losy niezwykle utalentowanej polskiej DJ-ki Mini. To film o ambicji, nieustannej pogoni za marzeniami a przede wszystkim o postrzeganiu świata poprzez absolutyzowanie własnych doświadczeń w kulturze "Love Yourself". "DJ" to pierwszy film w kinie europejskim przedstawiający kulturę didżejską z perspektywy kobiecej - zapowiadają twórcy obrazu.



Akcja dzieje się w środowisku kultury klubowej. Główna bohaterka o pseudonimie DJ Mini to piękna, demoniczna, ambitna i przede wszystkim bardzo utalentowana muzycznie dziewczyna. Jest wykształcona artystycznie i zakochana w muzyce elektronicznej, ale niestety jej dramat polega na braku wiary w siebie. Kiedy marzenie staje się ambicją, przeradza się w przekleństwo. A kiedy izolacja prowadzi do wyścigu z własnym ego, oddala od miłości do samego siebie.



"DJ" to intrygujący film o kulturze klubowej, który w niezwykle prawdziwy sposób przedstawia hermetyczne i bezwzględne środowisko didżejskie. Film niesie też ze sobą wartości uniwersalne. Pokazuje co jest najważniejsze w czasach, gdy kultura "Love Yourself" triumfuje w każdej dziedzinie życia. W dobie samouwielbienia, autoreklamy, techniki nastawionej na zaspokajanie potrzeb, nie dziwi fakt, że prawdziwy talent, który sam się broni, już nie wystarcza. To obraz XXI wieku...



Główną rolę w filmie zagrała Maja Hirsch. W pozostałych rolach wystąpili: Daniel Olbrychski, Cristian Solomeno, Miltos Yerellemou, a także: Robert Gonera, Owen Oldroyd, Lena Góra, Marcel Borowiec, Lewis Goody, Rosalind Halsted, Kristen Parker, Sean Meyer, Konrad Bugaj, Matthiew Collyer, Daniel Graham, Daniel Macauliffe oraz Mike Sarne.



Film wyreżyserował debiutant Alek Kort, autorem zdjęć jest Paweł Flis. Muzykę do filmu skomponował multiinstrumentalista i kompozytor DJ Uner.



Zdjęcia zrealizowane były w Polsce, w Wielkiej Brytanii oraz na Ibizie.



Film trafi na ekrany kin jesienią 2017.