"Dirty Dancing" powraca w nowej odsłonie! Pierwsze zdjęcia

Już w maju premierę będzie mieć remake słynnego filmu "Dirty Dancing" z 1987 roku, w którym w rolach wystąpili Jennifer Grey i Patrick Swayze.

Oryginalny film "Dirty Dancing" trafił na ekrany kin w 1987 roku, zatem równo trzy dekady temu. Obraz w reżyserii Emile Ardolino zarobił ponad 200 milionów dolarów i został nagrodzony Oscarem za piosenkę "(I've Had) The Time of My Life".

Reklama

Reklama

Słynny "Wirujący seks" doczekał się drugiej odsłony w 2004 roku, jednak ta nie okazała się tak ogromnym sukcesem jak pierwowzór.



Już za niespełna dwa miesiące premierę będzie mieć kolejny film oparty na "Dirty Dancing" z 1987 roku. Amerykańska stacja ABC przygotowuje telewizyjny remake kinowego hitu, w którym w rolach głównych wystąpią Abigail Breslin i Colt Prattes.

Nowy "Dirty Dancing" ujrzy światło dzienne 24 maja. Jesteście ciekawi nowej produkcji? Zobaczcie zdjęcia z planu!