Diamentowy Klaps Filmowy dla Macieja Stuhra

Maciej Stuhr został laureatem nagrody Festiwalu Visa Kino Letnie Sopot - Zakopane 2017. 1 lipca, podczas odbywającej się po raz 10. uroczystej gali w Sopocie, aktor odebrał nagrodę Diamentowego Klapsa Filmowego.

Maciej Stuhr z Diamentowym Klapsem Filmowym w Sopocie /AKPA

Maciej Stuhr to aktor filmowy i teatralny, który ma na swoim koncie wiele znakomitych ról.



"To nagroda dla aktorów wnoszących w polskie kino pozytywne przesłanie, dobrą energię oraz dostarczających widzom wielu wzruszeń i emocji" - wyjaśnił Diamentowego Klapsa Filmowego organizator i twórca festiwalu Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema. Nagrodę wręczała związana od lat z Festiwalem Katarzyna Figura.

"W tym roku Diamentowy Klaps Filmowy zostaje przyznany mojemu wielkiemu przyjacielowi i osobie, którą bardzo cenię, jako artystę i człowieka. Aktora, który budzi zachwyt widzów swoimi licznymi talentami, z ogromną pasją, wrażliwością i charyzmą uczestniczy w realizacji najwspanialszych projektów teatralnych i filmowych" - powiedziała aktorka.

Jak podkreślił nagrodzony, najbardziej wzruszyła go obecność tak licznie zgromadzonych.

"Nie wiem, czy państwo wiecie, że klaps, jako gadżet filmowy, odchodzi do historii, ponieważ technika poszła na tyle do przodu, że dźwięk synchronizuje się z filmem na bieżąco i już nie jest potrzebne to charakterystyczne 'klapnięcie'. Mam nadzieję, że ta chwila przejdzie do historii w naszej pamięci, ale będzie czymś bardziej trwałym od filmowego klapsa" - mówił Maciej Stuhr, odbierając nagrodę.

Maciej Stuhr zadebiutował w "Dekalogu" Kieślowskiego. "Poranek Kojota" i "Chłopaki nie płaczą" przysporzyły mu wielu fanów wśród publiczności młodego pokolenia. Uwielbiają go dzieci, które znają jego głos z polskich wersji animowanych hitów, takich jak np. "Kurczak Mały". Doskonale sprawdza się w trudnych emocjonalnie rolach, np. w "Pokłosiu" Pasikowskiego czy w "33 sceny z życia" Szumowskiej.



Na czerwonym dywanie w sopockim hotelu Sheraton pojawili się laureaci nagrody w ubiegłych latach. Był Artur Żmijewski, Piotr Adamczyk, Borys Szyc i Jerzy Bończak. Zebranych powitał Tomasz Raczek. Gala wręczenia Diamentowego Klapsa filmowego otworzyła najdłuższy festiwal filmowy Visa Kino Letnie Sopot - Zakopane 2017, który potrwa do końca sierpnia.