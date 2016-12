Debbie Reynolds, matka Carrie Fisher, nie żyje

Zaledwie dzień po śmierci swej córki, Carrie Fisher, odtwórczyni roli księżniczki Lei w ''Gwiezdnych wojnach'', zmarła amerykańska aktorka Debbie Reynolds - poinformował w środę, 28 grudnia, wieczorem czasu lokalnego syn Reynolds, Todd Fisher. "To prawda, ona jest już z Carrie" - powiedział mediom Todd Fisher. Miała 84 lata.

Debbie Reynolds i Carrie Fisher w 2015 roku /Ethan Miller / Getty Images

Debbie Reynolds trafiła do szpitala w Los Angeles w środę z podejrzeniem udaru. Karetka zabrała ją z domu jej syna w Beverly Hills, gdzie planowali pogrzeb Carrie.

Według syna Todda, jej ostatnie słowa brzmiały: "Tak bardzo za nią tęsknię, chciałabym już z nią być".

Trudne relacje z matką Carrie Fisher opisała w 1987 roku w książce "Pocztówki znad krawędzi", która trzy lata później została zekranizowana. Obie w końcu się pogodziły. Ostatnie lata były bardzo zżyte.

"To straszne, jeśli twoje własne dziecko nie chce z tobą nawet rozmawiać. Nie odzywała się do mnie przez 10 lat. To był dla mniej najtrudniejszy okres w życiu, bardzo bolesny" - mówiła Debbie Reynolds w programie Oprah Winfrey.

Zdjęcie Debbie Reynolds z córką Carrie Fisher w 1972 roku /Hulton Archive / Stringer /Getty Images

Opowiadała szczerze o uzależnieniu córki od narkotyków i jej chorobie psychicznej.

"Kilka razy byłam już pewna, że tracę Carrie. Wypłakałam w życiu wiele łez. Ale ona jest tego warta" - dodawała.



Zdjęcie William J. Tuttle i Debbie Reynolds w 1965 roku /Keystone /Getty Images

Debbie Reynolds zagrała m.in. w filmie muzycznym "Deszczowa piosenka" (1952 r.). W 1964 roku została nominowana do Oscara za rolę w filmie "Niezatapialna Molly Brown". Podczas swej kariery, pełnej wzlotów i upadków, występował u boku takich gwiazd kina i estrady jak Gene Kelly, Frank Sinatra, Fred Astaire, Tony Curtis.



We wtorek, 27 grudnia, w szpitalu w Los Angeles zmarła na skutek zawału serca jej córka, 60-letnia Carrie Fisher, aktorka, która przeszła do historii kina i pop kultury jako księżniczka Leia z "Gwiezdnych wojen".