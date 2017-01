W Nowym Jorku odbył się protest przeciwników prezydenta elekta Donalda Trumpa. W wiecu wzięli udział znani aktorzy m. in. Robert De Niro, Alec Baldwin, Julianne Moore. - On mówi, że nasz kraj jest wysypiskiem śmieci. Serio? To uciśnione masy, tęskniące za oddechem wolności, zbudowały ten kraj i to miasto - podkreślił De Niro.

Wideo ​Robert De Niro wsparł protestujących przeciwko Donaldowi Trumpowi / źródło: DE RTL TV