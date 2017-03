David Beckham w filmie "Król Artur: Legenda miecza"

Były piłkarz David Beckham udostępnił zdjęcie z planu zdjęciowego nowego filmu Guya Ritchiego "Król Artur: Legenda miecza". Celebryta zagra epizodyczną rolę rycerza.

"Król Artur: Legenda miecza" to odważna historia cwanego młodzieńca Artura, który większość czasu spędza w zaułkach Londonium wraz ze swoją ferajną, nieświadomy losu, jaki jest mu pisany. Wszystko zmienia się jednak, gdy dostaje w swoje ręce miecz Excalibur - a wraz z nim przyszłość. Porażony mocą Excalibura Artur staje przed trudnym wyborem. Dołącza do buntowników z Ruchu oporu i podąża za tajemniczą młodą Ginewrą. Uczy się władać mieczem, aby zmierzyć się ze swoimi demonami i zjednoczyć lud w walce z tyranem Vortigernem, który ukradł należną mu koronę i zamordował jego rodziców, po czym ogłosił się królem.



W roli Króla Artura wystąpił znany z serialu "Synowie anarchii", Charlie Hunnam. Partnerują mu Àstrid Bergès-Frisbey jako Ginerwa, Jude Law, Djimon Honsou oraz Kate McGarth.



Film Guya Ritchiego trafi na ekrany kin 16 czerwca 2017.



To nie pierwszy aktorski epizod w karierze Beckhama. Piłkarz zaliczył już ekranowy występ w telewizyjnym obrazie "Only Fools and Horses: Beckham in Peckham" (2004) oraz w komedii "Podkręć jak Beckham" (2002). Mogliśmy go również oglądać w poprzednim obrazie Guya Ritchiego "Kryptonim U.N.C.L.E." (2015).