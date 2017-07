​Daniel Craig zmienił zdanie? Zagra Bonda?

Daniel Craig zagra główną rolę w nowym filmie o Jamesie Bondzie - podał w weekend brytyjski tabloid "Mirror". Czyżby brytyjski aktor zmienił zdanie?

Daniel Craig na premierze filmu "Spectre" w Berlinie (2015) /Sean Gallup /Getty Images

"Mirror" powołał się na informacje od osób zaangażowanych w prace nad nowym filmem z serii o agencie 007.

Gazeta twierdzi, że producentka Barbara Broccoli zagwarantowała już udział Daniela Craiga w tym projekcie.

Dodatkowo pojawiła się informacja, że Broccoli jest zdeterminowana, by do wykonania wiodącej piosenki zaangażować ponownie Adele, która zaśpiewała utwór do filmu "Skyfall".

Na razie doniesienia pisma nie zostały oficjalnie potwierdzone. Nie odnieśli się też do nich ani Daniel Craig, ani Adele.



Jakiś czas temu w jednym z wywiadów Daniel Craig stwierdził, że raczej "podetnie sobie żyły" niż zagra w kolejnym filmie Bonda. Dało to początek spekulacjom na temat jego ewentualnego następcy. Wśród możliwych "nowych", proponowanych Bondów znaleźli się tacy aktorzy, jak Idris Elba czy Tom Hiddleston.

Czyżby Craig zmienił teraz zdanie? Jeśli okaże się, że brytyjski aktor ponownie wcieli się w Jamesa Bonda, będzie to jego piąty film z serii o 007.



