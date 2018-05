Daniel Craig: 25 milionów dolarów za rolę w Bondzie

Daniel Craig za rolę w nowym Bondzie może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 25 milionów dolarów - wynika z informacji magazynu "Variety", który dotarł do zarobków hollywoodzkich gwiazd.

Daniel Craig zastanawiał się nad kolejnym Bondem , ale 25 milionów dolarów chyba załatwiło sprawę AFP

Za występ w nowym filmie "Red Notice" (2020) Dwayne Johnson zainkasuje niewiele mniej, bo aż 22 miliony dolarów.



Reklama

Najwyżej uplasowana na liście kobieta - Anne Hathaway - za udział w filmie "Barbie" (2020) dostanie 15 milionów dolarów. Na tyle samo wyceniono rolę Jennifer Lawrence w tegorocznej "Czerwonej jaskółce".

Na uwagę zasługuje również gaża Roberta Downeya Jr., który za 15-minutowy występ w filmie "Spider-Man: Homecoming" (2017), zainkasował okrągłe 10 milionów dolarów.

Niektóre z gwiazd godzą się jednak na obniżenie zarobków, byle tylko mieć możliwość występu w ambitniejszych produkcjach. Leonardo DiCaprio, którego udział w dochodowej produkcji wycenia się na 20 milionów dolarów, zdecydował się na obniżkę pensji o połowę, byle tylko wystąpić w nowym filmie Quentina Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood".