"Dalida. Skazana na miłość": Portret femme fatale

"Skazana na miłość" to filmowa historia Dalidy, francuskiej piosenkarki włoskiego pochodzenia. To także album z jej największymi przebojami. Na ekranach polskich kin film zadebiutuje 31 marca.

Od narodzin w Kairze w 1933 roku do pierwszego występu w słynnej francuskiej sali koncertowej Olimpia w roku 1956, od ślubu z Lucien'em Morrisse'm - czołowym europejskim reżyserem - przez szalone imprezy dyskotekowe, po duchowe podróże do Indii oraz międzynarodowy sukcesu utworu "Gigi l'Amoroso" w 1974 roku.

O tym wszystkim opowiada film "Dalida. Skazana na miłość" ze Svevą Alviti w roli głównej.



Film to intymny portret femme fatale, skomplikowanej i energetyzującej nowoczesnej kobiety, która podejściem do życia wyprzedziła swoje czasy. Pomimo jej tragicznej śmierci w 1987 roku, jej gwiazda wciąż lśni nieśmiertelnym blaskiem.



W oryginalnej, dwupłytowej ścieżce dźwiękowej do filmu znalazły się największych hity Dalidy oraz dzieła kompozytora Jean-Claude Petit. Album z największymi przebojami Dalidy trafił do sklepów 13 marca.

Film "Dalida. Skazana na miłość" pojawi się w polskich kinach 31 marca.