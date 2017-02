Czy Piotr Adamczyk uratuje Wielkanoc?

Przygotujcie się na wielką, świąteczną przygodę w świecie zwierząt! Głosu tytułowej postaci w animacji "Zając Max ratuje Wielkanoc" użyczy Piotr Adamczyk, znany polskiej publiczności z uwielbianych ról dubbingowych: Zygzaka McQueena ("Auta") i żyrafy Melmana ("Madagaskar").

W animacji "Zając Max ratuje Wielkanoc" tytułowemu bohaterowie głosu użyczył Piotr Adamczyk /materiały dystrybutora

Animacja "Zając Max ratuje Wielkanoc", to doskonała propozycja dla dużych i małych widzów - gratka dla wszystkich szukających w kinie pierwszorzędnej rozrywki i mądrego przesłania. Przesympatyczni futerkowi bohaterowie, świetny polski dubbing, szczypta magii i tajemnica Zająca Wielkanocnego już czekają na odkrycie.



Max - mały zając z wielkiego miasta - marzy o tym, by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu. Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. Niestety podczas podniebnych ewolucji samolotem coś idzie nie tak i pojazd Maxa rozbija się w Wielkanocnej Krainie - niezwykłym miejscu, w którym zatrzymał się czas.



W jego centrum znajduje się Zajęcza Szkoła - starodawny gmach, zarządzany przez tajemniczą Madam Herminę. To właśnie tu ukryto Złotą Pisankę - przedmiot dający zajączkom magiczną moc. Wspierany przez grupę nowych przyjaciół, Max postanawia znaleźć sposób na powrót do domu. Zanim to nastąpi, będzie musiał stawić czoła klanowi podstępnych lisów-złodziei. A w trakcie zdumiewających przygód odkryje wielką tajemnicę Zająca Wielkanocnego.