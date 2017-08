"Człowiek z magicznym pudełkiem" trafi do kin 20 października

20 października na ekrany kin trafi najnowszy film Bodo Koxa „Człowiek z magicznym pudełkiem”. Wcześniej obraz będzie można zobaczyć na Festiwalu Polskich filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o Złote Lwy.

Olga Bołądź i Piotr Polak w filmie "Człowiek z magicznym pudełkiem" /Bartosz Mrozowski / Alter Ego Pictures /materiały dystrybutora

"Człowiek z magicznym pudełkiem" - to niezwykła historia miłości potrafiącej pokonać wszelkie granice czasoprzestrzeni.



W rolach głównych zobaczymy Olgę Bołądź ("Botoks") oraz debiutującego w głównej roli Piotra Polaka. Na ekranie partnerują im: Arkadiusz Jakubik ("Pod Mocnym Aniołem"), Agata Buzek ("Niewinne"), Wojciech Zieliński ("Zgoda"), Bartosz Bielenia ("Na granicy"), Bartłomiej Firlet ("Planeta Singli"), Sebastian Stankiewicz ("Amok"), oraz Helena Norowicz ("Zaćma").

Akcja filmu rozgrywa się w 2030 roku w Warszawie. Wydawać by się mogło, że dla Adama (Piotr Polak) lepsze jutro było... wczoraj. Dotknięty zanikiem pamięci bohater musi zacząć wszystko od nowa. Przeprowadza się i rozpoczyna pracę w potężnej korporacji. Poznaje w niej atrakcyjną Gorię (Olga Bołądź), którą jest totalnie oczarowany. Początkowo dziewczyna opiera się jego zalotom, uparcie twierdząc, że nie jest w jej typie.



Gdy jednak romans nabiera rumieńców, chłopak dokonuje niebywałego odkrycia. W swoim nowym mieszkaniu znajduje stare radio, które nadaje audycje z lat 50. Okazuje się, że niezwykły odbiornik emituje również fale umożliwiające teleportację. Podczas jednej z podróży w czasie Adam "utyka" w 1952 roku. Zaniepokojona nieobecnością ukochanego Goria podejmuje się fascynującej, ale i niebezpiecznej misji sprowadzenia go z powrotem.



Scenariusz "Człowieka z magicznym pudełkiem" otrzymał specjalne wyróżnienie w prestiżowym konkursie ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego w Cannes. Za zdjęcia do filmu odpowiadają wybitny polski operator Arkadiusz Tomiak ("Obława", "Dziewczyna z szafy", "Karbala") oraz debiutujący w pełnym metrażu Dominik Danilczyk. Scenografia to dzieło Wojciecha Żogały, wielokrotnie nagradzanego, m.in. za film Łukasza Palkowskiego "Bogowie" na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2014 roku. Kostiumy stworzyła Katarzyna Adamczyk, która z Bodo Koxem pracowała przy jego poprzednim filmie "Dziewczyna z szafy". Charakteryzacją zajęła się również nagrodzona w Gdyni za "Bogów" - Agnieszka Hodowana, która współpracowała m.in. z Małgorzatą Szumowską przy "Body/Ciało" i Marcinem Wroną przy jego ostatnim filmie "Demon". Za montaż odpowiedzialna jest Milenia Fiedler ("Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy", "Dziewczyna z szafy", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Katyń"). Muzykę do filmu skomponował utytułowany włoski artysta Sandro Di Stefano.