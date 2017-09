"Człowiek z magicznym pudełkiem": Miłość poza czasem i przestrzenią

Na 20 października zaplanowana została premiera nowego filmu Bodo Koxa. "Człowiek z magicznym pudełkiem" - to niezwykła historia miłości potrafiącej pokonać wszelkie granice czasoprzestrzeni.

Plakat filmu "Człowiek z magicznym pudełkiem" /materiały dystrybutora

W rolach głównych zobaczymy Olgę Bołądź ("Botoks") oraz debiutującego w głównej roli Piotra Polaka. Na ekranie partnerują im: Arkadiusz Jakubik ("Pod Mocnym Aniołem"), Agata Buzek ("Niewinne"), Wojciech Zieliński ("Zgoda"), Bartosz Bielenia ("Na granicy"), Bartłomiej Firlet ("Planeta Singli"), Sebastian Stankiewicz ("Amok") oraz Helena Norowicz ("Zaćma"). "Człowiek z magicznym pudełkiem" znalazł się w prestiżowym gronie produkcji nominowanych do Złotych Lwów 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a jego światowa premiera odbędzie się w ramach 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan.

Reżyserem filmu jest Bodo Kox, twórca wielokrotnie nagradzanej "Dziewczyny z szafy", najlepszego polskiego filmu MFF Camerimage. Scenariusz "Człowieka z magicznym pudełkiem" otrzymał specjalne wyróżnienie w prestiżowym konkursie ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego w Cannes. Za zdjęcia do filmu odpowiadają wybitny polski operator Arkadiusz Tomiak ("Obława", "Dziewczyna z szafy", "Karbala") oraz debiutujący w pełnym metrażu Dominik Danilczyk. Scenografia to dzieło Wojciecha Żogały, wielokrotnie nagradzanego, m.in. za film Łukasza Palkowskiego "Bogowie". Kostiumy stworzyła Katarzyna Adamczyk, która z Bodo Koxem pracowała przy jego poprzednim filmie "Dziewczyna z szafy". Charakteryzacją zajęła się również nagrodzona w Gdyni za "Bogów" - Agnieszka Hodowana, która współpracowała m.in. z Małgorzatą Szumowską przy "Body/Ciało" i Marcinem Wroną przy jego ostatnim filmie "Demon". Za montaż odpowiedzialna jest Milenia Fiedler ("Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy", "Dziewczyna z szafy", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Katyń"). Muzykę do filmu skomponował utytułowany włoski artysta Sandro Di Stefano.

"Mam nadzieję, że po moim filmie ludzie będą mieli ochotę zakochać się albo pokochać. Że jeśli mają dziewczynę albo chłopaka, to docenią to" - mówi reżyser, Bodo Kox.

Warszawa, rok 2030. Wydawać by się mogło, że dla Adama (Piotr Polak) lepsze jutro było... wczoraj. Dotknięty zanikiem pamięci bohater musi zacząć wszystko od nowa. Przeprowadza się i rozpoczyna pracę w potężnej korporacji. Poznaje w niej atrakcyjną Gorię (Olga Bołądź), którą jest totalnie oczarowany. Początkowo dziewczyna opiera się jego zalotom, uparcie twierdząc, że nie jest w jej typie. Gdy jednak romans nabiera rumieńców, chłopak dokonuje niebywałego odkrycia. W swoim nowym mieszkaniu znajduje stare radio, które nadaje audycje z lat 50. Okazuje się, że niezwykły odbiornik emituje również fale umożliwiające teleportację. Podczas jednej z podróży w czasie Adam "utyka" w 1952 roku. Zaniepokojona nieobecnością ukochanego Goria podejmuje się fascynującej, ale i niebezpiecznej misji sprowadzenia go z powrotem.