Czas niespodzianek w kolejnej części "Listów do M."

Bohaterowie przeboju kinowego "Listy do M." i "Listy do M.2" powracają! Trwają właśnie prace na planie filmowym nowej produkcji TVN, komedii romantyczno-świątecznej "Listy do M. Czas niespodzianek". Gwiazdorska obsada, wysokobudżetowa realizacja filmowa, humor, wzruszenia, przebojowa muzyka oraz bohaterowie, których nie da się nie lubić.

Tomasz Karolak na planie filmu "Listy do M. Czas niespodzianek" /Marcin Makowski TVN /materiały dystrybutora

Magdalena Różczka, Borys Szyc, Filip Pławiak, Katarzyna Zawadzka, Iza Kuna, Danuta Stenka, Andrzej Grabowski, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Marcin Kwaśny i Grażyna Szapołowska zagrają nowych bohaterów w kolejnej części "Listów do M. Czas niespodzianek". Na ekranie zobaczymy ponownie m.in. Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka oraz Tomasza Karolaka jako niegrzecznego Mikołaja Mela.

Reklama

"Listy do M. Czas niespodzianek" opowie historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.

Film "Listy do M. Czas niespodzianek" powstaje na podstawie scenariusza Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego. Reżyserem jest Tomasz Konecki, twórca takich hitów jak "Lejdis" i "Testosteron", a autorem zdjęć Marian Prokop. W gronie twórców znalazły się także kostiumograf Dorota Roqueplo oraz scenografka Joanna Kaczyńska. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, producentką tytułu jest Marta Grela-Gorostiza. Zdjęcia do filmu realizowane są głównie w Warszawie i potrwają do początku kwietnia.

"Listy do M. Czas niespodzianek": Pierwsze zdjęcia 1 7 Bohaterowie przeboju kinowego "Listy do M." i "Listy do M.2" powracają! Trwają właśnie prace na planie filmowym nowej produkcji TVN, komedii romantyczno-świątecznej "Listy do M. Czas niespodzianek". Gwiazdorska obsada, wysokobudżetowa realizacja filmowa, humor, wzruszenia, przebojowa muzyka oraz bohaterowie, których nie da się nie lubić. Autor zdjęcia: Źródło: materiały dystrybutora 7

"Listy do M." to cykl komedii produkcji TVN, świątecznych w klimacie i pełnych gwiazd, które podbiły serca widzów i znalazły się w czołówce najchętniej oglądanych polskich produkcji ostatnich lat. Pierwszą część filmu "Listy do M.", w kinach w 2011 roku obejrzało ponad 2,5 miliona Polaków, a "Listy do M.2" w 2015 roku zdobyły blisko 3 milionową publiczność.

"Listy do M. Czas niespodzianek" znajdzie się w kinach w całej Polsce już 10 listopada tego roku. Producentem jest TVN, dystrybutorem Kino Świat.

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***