Cykl wydarzeń upamiętniających Zbigniewa Cybulskiego

Wystawa studenckich komiksów inspirowanych postacią Zbigniewa Cybulskiego i pokazy filmów z udziałem tego aktora złożą się na rozpoczęty w poniedziałek w Katowicach cykl wydarzeń dedykowanych pamięci Cybulskiego.

Zbigniew Cybulski /East News/POLFILM

8 stycznia przypada 51. rocznica śmierci Zbigniewa Cybulskiego pod kołami pociągu.

W programie cyklu, organizowanego przez Instytucję Filmową Silesia Film, znalazły się zarówno filmy uznawane za kultowe dzięki wielkim rolom Cybulskiego, jak i niezwykle niegdyś popularne odcinki serii Kobra z jego udziałem. Widzowie będą mogli również skonfrontować sylwetkę Zbyszka z jego ulubionym aktorem Jamesem Deanem w słynnym filmie Nicholasa Raya "Buntownik bez powodu".

Wśród wydarzeń pozafilmowych jest m.in. instalacja oparta na technologii kinect, dzięki której odbiorca będzie mógł wejść w interakcję z obrazami z filmów z udziałem Cybulskiego oraz spotkanie z Krystyną Mitręgą, która od wielu lat dba o podtrzymywanie pamięci o wielkim aktorze.

Przygotowano też wystawę prac studentów katowickiej ASP, inspirowanych postacią Cybulskiego i komiksem. - Inicjatywa wyszła od Instytucji Filmowej Silesia Film. Dla studentów jest to już postać nieco zapomniana, musieli się z nią oswoić. Myślę, że powstało 10 bardzo ciekawych, nieoczywistych prac - powiedziała dr Anna Machwic z katowickiej ASP, która wraz z Karoliną Kornek czuwała nad tym przedsięwzięciem.

Zbigniew Cybulski urodził się 3 listopada 1927 r. we wsi Kniaże na Pokuciu, gdzie spędził dzieciństwo, przerwane w 1939 r. wybuchem wojny. Z młodszym bratem Antonim przetrwali okupację pod Warszawą, bez rodziców. Po wojnie chłopcy zamieszkali w Dzierżoniowie. W 1946 r. na peronie starego dworca kolejowego w Katowicach bracia spotkali się z rodzicami, którzy cudem odnaleźli się we Francji. Rodzina postanowiła zamieszkać na Górnym Śląsku.

Początkowo pomieszkiwali u kuzynostwa w Katowicach na ul. Staromiejskiej. W 1947 r. Zbyszek Cybulski zdał w Dzierżoniowie maturę i wyjechał do Krakowa na studia, tymczasem rodzice znaleźli mieszkanie w kamienicy w Siemianowicach Śląskich, a następnie przenieśli się do Katowic na ul. Powstańców Śląskich 36 a, gdzie spędzili kolejne lata, aż do śmierci ojca Aleksandra Cybulskiego w 1965 r.

Następnym adresem rodziny Cybulskich został plac Grunwaldzki na Koszutce. Dziś na tym placu stoi popiersie aktora, odsłonięte w 2004 r. w Galerii Artystów. Zbigniew Cybulski często wracał do Katowic, do rodziców i brata. To w Katowicach, w rodzinnym grobie na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, gdzie spoczywają również rodzice Zbigniewa Cybulskiego aktor został - zgodnie ze swoim życzeniem - pochowany. Zginął pod kołami pociągu na dworcu we Wrocławiu 8 stycznia 1967.