"Córki dancingu" trafią do kin w USA

"Córki dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej trafią w lutym na ekrany kin w USA - poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Córki dancnigu" trafią do kin w USA pod tytułem "The Lure" /materiały prasowe

Dystrybutorem filmu jest firma Janus Films, która była odpowiedzialna za dystrybucję filmów m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego i Paolo Sorrentino.



"Córki dancingu" to opowieść o inicjacji. Bohaterkami są dwie dziewczyny, stojące u progu kobiecości. Przybywają do Warszawy jako nastolatki, odchodzą - jako istoty dojrzałe, znające już ludzkie cierpienie, miłość i namiętność.

Dwie nastolatki - Złota i Srebrna - lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Pochłonięte przez miłość i rodzące się namiętności, na chwilę zapominają o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy jedno złamane serce, by sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Główne role w filmie Smoczyńskiej zagrały niezwykle uzdolnione aktorki młodego pokolenia: Michalina Olszańska i Marta Mazurek. Wspierają je:- Kinga Preis jako królowa sceny disco, Magdalena Cieleckaw roli Boskiego Futra rozgrzewająca do czerwoności bywalców PRL-owskich dancingów i Jakub Gierszał jako wirtuoz basowego brzmienia.



"Córki dancingu" były już pokazywane w USA. Obraz Smoczyńskiej prezentowany był w ubiegłym roku w konkursie World Dramatic Cinema Competition w ramach festiwalu Sundance, gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną.

Film wszedł na ekrany polskich kin 25 grudnia 2015.

