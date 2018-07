"Córka trenera": Nowy film twórcy "Kampera"

"Córka trenera", najnowszy film Łukasza Grzegorzka - autora przebojowego "Kampera" - będzie miała swoją światową premierę podczas tegorocznej festiwalu Nowe Horyzonty. Widzowie zobaczą film 26 lipca - w dniu otwarcia wrocławskiego festiwalu.

Karolina Bruchnicka i Jacek Braciak w filmie "Córka trenera" /materiały dystrybutora

"Córka trenera" to pełna dyskretnego humoru opowieść o dojrzewaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości. Ojciec nastolatki marzy, by jego córka została mistrzynią Polski w tenisie, ona jednak robi wszystko, aby od tenisa uciec. Łukasz Grzegorzek "Córką trenera" potwierdza swoją świetną formę, a energetyczny duet Jacek Braciak - Karolina Bruchnicka działa jako doskonała siła napędzająca film.



Upalne lato. Maciej Kornet (Jacek Braciak) podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią (Karolina Bruchnicka). Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona jest jego oczkiem w głowie, on - całym jej światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor (Bartłomiej Kowalski), dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie trenować. Dzięki niemu Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel.

- W "Córce trenera" najbardziej interesująca jest dla mnie cierpka miłość pomiędzy łagodną i optymistyczną córką, a rebeliancko nastawionym do świata tatą. Mój bohater jest buntownikiem szczególnym: naiwnym, anachronicznym dziwakiem. I za to go kocham najmocniej - mówi reżyser Łukasz Grzegorzek.



"Córka trenera" trafi do polskich kin 1 marca 2019 roku.

W rolach głównych wystąpili: Jacek Braciak i Karolina Bruchnicka, którym partnerują m.in. Agata Buzek, Bartłomiej Kowalski i Piotr Żurawski.