Claudia Schiffer: Ćwierć miliona dolarów za minutowy epizod

Za 60-sekundowy epizod w kultowej komedii "To właśnie miłość" modelka Claudia Schiffer zainkasowała około ćwierć miliona dolarów.

Informację o wysokości gaży Claudii Schiffer znajdziemy w książce “How Much?!: The $1000 Omlette... and 1100 Other Astonishing Money Moments" autorstwa Andrew Holmesa.

W filmie Richarda Curtisa Schiffer wcieliła się w mamę jednego ze szkolnych kolegów syna postaci granej przez Liama Neesona. Neeson i Schiffer wpadają na siebie w szkole, modelkę widzimy też w krótkiej scenie na lotnisku pod koniec filmu.

"To właśnie miłość" nie był kinowym debiutem Schiffer. W 1994 roku modelkę oglądaliśmy w filmie "Richie milioner", w którym lekcji aerobiku udzielała tytułowemu bohaterowi granemu przez Macaulaya Culkina. Trzy lata później w mrocznym "Zaćmieniu" Abla Ferrary Claudia Schiffer romansowała na ekranie z francuską aktorką Béatrice Dalle. XX wiek Claudia Schiffer zamknęła udziałem w filmie "Przyjaciele i kochankowie" (1999) w reżyserii George'a Haasa.

W niewielkiej kreacji modelkę oglądaliśmy także w dramacie Jamesa Tobacka "Czarne i białe" (1999).

W komedii Bena Stillera "Zoolander" (2001) Claudia Schiffer nie musiała już nikogo udawać. W obrazie opowiadającym o świecie mody zagrała bowiem samą siebie.

W latach 90. była najsłynniejszą blondwłosą modelką i największą muzą Karla Lagerfelda. Choć 47-letnia dziś Schiffer nie pojawia się już na wybiegach mody, wciąż pozostaje jedną z trzech - obok Lindy Evangelisty i Naomi Campbell - największych modelek wszech czasów.



W czasach regularnej pracy w modelingu przy wzroście 180 cm ważyła 58 kg, a jej wymiary wynosiły 95-60-90. Mijający czas obszedł się z nią bardzo łaskawie. Prawie się nie zmieniła, ciągle wygląda zachwycająco, a z wybiegu zrezygnowała na własne życzenie. Poza tym upływ czasu nigdy nie były dla niej problemem.