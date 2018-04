Claire Foy gwiazdą filmu "The Girl in the Spider's Web"

​W Sztokholmie trwają zdjęcia do filmu "The Girl in the Spider's Web". To ekranizacja książki "Co nas nie zabije". Autorem kontynuacji książkowej trylogii "Millennium" Stiega Larssona jest szwedzki dziennikarz David Lagercrantz.

Claire Foy zagra główną rolę w filmie "The Girl in the Spider's Web" /Michael Campanella /Getty Images

Bestsellerowa trylogia Stiega Larssona trafiła na duży ekran w 2009 roku. To filmy "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet", "Dziewczyna, która igrała z ogniem" oraz "Zamek z piasku, który runął". W europejskich ekranizacjach głównych bohaterów - Lisbeth Salander i Mikaela Blomkvista - zagrali Noomi Rapace i Michael Nyqvist. W 2011 roku do kin trafiła hollywoodzka wersja w reżyserii Davida Finchera, a w filmie "Dziewczyna z tatuażem" w roli głównej wystąpili Rooney Mara i Daniel Craig.

Film "The Girl in the Spider's Web" powstaje w koprodukcji kilku krajów - Kanada, Niemcy, Szwecja, USA i Wielka Brytania. Reżyseruje Fede Alvarez, a główne role grają Brytyjka Claire Foy i Szwed Sverrir Gudnason. Ona znana jest m.in z serialu "The Crown", gdzie gra królową Elżbietę II, a on w 2017 zagrał słynnego tenisisitę Björna Borga w filmie "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem".

Akcja ekranizowanej powieści dzieje się w Szwecji. Drogi Lisbeth Salander i Mikaela Blomkvista ponownie się przecinają. Mikael Blomkvist znajduje się w trudnej sytuacji - nad "Millennium" wiszą czarne chmury, a o nim z kolei mówi się, że jego czas już minął. Wszystko jednak ulega zmianie, kiedy w życiu Blomkvista pojawia się wybitny profesor, Frans Balder, autorytet w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją. Dzięki niemu ponownie trafia na genialną hakerkę - Lisbeth Salander, która pomaga mu rozwiązać kilka intrygujących zagadek. W Polsce książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarna Owca.

Premierę filmu "The Girl in the Spider's Web" zaplanowano na listopad 2018 .