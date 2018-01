Cinema City przyjazne osobom autystycznym i z zespołem Aspergera

Niezwykła wiadomość i nowość na polskim rynku kinowym. Od 27 stycznia w repertuarze Cinema City znajdą się specjalne seanse przyjazne sensorycznie dla dzieci i dorosłych autystycznych oraz z zespołem Aspergera.

Kadr z filmu "Cudowny chłopak", który będzie pokazywany w ramach nowego projektu Cinema City /materiały dystrybutora

Projekcje będą się odbywać cyklicznie, choć niestety tylko w jedną sobotę miesiąca, w wybranych kinach w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu i Katowicach.

Reklama

Jak informuje Cinema City, "podczas seansów na salach zostaną zapewnione warunki odpowiednie dla osób autystycznych i z zespołem Aspergera".

Seans przyjazny sensorycznie to nowość na polskim rynku. Podczas tych seansów na sali kinowej będą panować specjalne warunki:

1/ światła nie będą w pełni zgaszone, tylko przyciemnione;

2/ dźwięk filmu zostanie przyciszony, by nie przeszkadzał osobom nadwrażliwym na dźwięk;

3/ sala będzie wypełniona maksymalnie w 65-70%, co zapewni widzom dużo większą swobodę;

4/ podczas seansów sensorycznych nie będzie obowiązywać zasada całkowitej ciszy;

5/ wejście i wyjście na salę będzie odbywać się tą samą drogą, co zmniejszy lęk przed nowym miejscem oraz ułatwi poruszanie;

6/ Cinema City umożliwi wniesienie na seans własnego jedzenia;

7/ bezpośrednio przed seansem nie będą wyświetlane reklamy;

8/ kasy kina zostaną uruchomione pół godziny przed rozpoczęciem filmu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Paddington 2" [trailer 2] materiały dystrybutora

Na seanse przyjazne sensorycznie zarówno dzieci, jak i dorośli po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wypisu diagnozy będą mogli kupić bilety ulgowe, zaś jeden z opiekunów dziecka lub osoby dorosłej otrzyma bezpłatną wejściówkę.



Seanse przyjazne sensorycznie będą się odbywać w kinach Cinema City w Warszawie (Sadyba), Poznaniu (Kinepolis), Krakowie (Galeria Plaza), Łodzi (Manufaktura), Gdańsku (Krewetka), Wrocławiu (Wroclavia), Toruniu (Czerwona Droga) i Katowicach (Pkt 44).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fernando" [trailer] materiały dystrybutora

Harmonogram najbliższych projekcji:

27 stycznia, godz. 10:00 - "Paddington 2"

24 lutego, godz. 10:00 - "Fernando"

17 marca, godz. 10:00 - "Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska"

10 lutego, godz. 10:00 - "Cudowny chłopak"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Cudowny chłopak" [trailer] materiały dystrybutora