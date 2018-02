"Ciemno, prawie noc": Jest pierwsza zapowiedź

W sieci zadebiutował międzynarodowy zwiastun teaserowy "Ciemno, prawie noc", czyli ekranizacji nagrodzonej NIKE powieści Joanny Bator w reżyserii Borysa Lankosza - twórcy "Rewersu" i "Ziarna prawdy".

Magdalena Cielecka w scenie z filmu "Ciemno, prawie noc" /materiały dystrybutora

Materiał video powstały na bazie pierwszych dni zdjęciowych do filmu. Thriller "Ciemno, prawie noc" pod anglojęzycznym tytułem "Dark, almost night" będzie prezentowany podczas European Film Market - wydarzenia towarzyszącego zbliżającej się 68. edycji międzynarodowego festiwalu filmowego w Berlinie. Opieką nad zagraniczną sprzedażą filmu zajmuje się firma Picture Tree International. Z kolei na ekranach polskich kin "Ciemno, prawie noc" pojawi się na początku 2019 roku.



Film produkują Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham ze studia Aurum Film, producenci wielokrotnie nagradzanej "Ostatniej Rodziny". Scenariusz "Ciemno, prawie noc" to wspólne dzieło Magdaleny Lankosz i Borysa Lankosza, które zręcznie łączy elektryzującą historię kryminalną z elementami kina grozy. W roli dziennikarki Alicji Tabor, która powraca do rodzinnego miasta, aby napisać reportaż o tajemniczych zaginięciach dzieci, wcieli się Magdalena Cielecka. W gwiazdorskiej obsadzie znajdują się również: Marcin Dorociński, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Jerzy Trela, Dorota Kolak, Piotr Fronczewski czy Roma Gąsiorowska.



Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca po latach w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa Alicja - dość nieoczekiwanie - wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały dekady temu. Dążąc do odkrycia prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała przez całe dorosłe życie - tajemnicy swojego dzieciństwa i szokującym sekretom własnej rodziny.



Z czasem ponura intryga kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość, legendę zaginionego skarbu oraz losy samej Alicji, która na swojej drodze zmierzy się z czystym wcieleniem zła, jak i zyska sojuszników, stojących po stronie dobra. Mroczna i piękna sceneria miasta oraz okolic zamku Książ dopełniają świat barwnych i niebezpiecznych postaci, w którym nasza bohaterka przestaje oceniać rzeczywistość tak jak dotychczas...