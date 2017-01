"Ciemniejsza strona Greya": Kupiono już 100 tysięcy biletów

Pierwszej części erotycznej filmowej trylogii - "Pięćdziesięciu twarzom Greya" - udało się pobić wiele rekordów frekwencyjnych i kasowych; wydaje się, że druga część poradzi sobie w kinach co najmniej równie dobrze. W przedsprzedaży bilety do kina na premierowe seanse "Ciemniejszej strony Greya" kupiło w Polsce już ponad 100 tysięcy fanów.

Jamie Dornan i Dakota Johnson w filmie "Ciemniejsza strona Greya" /materiały dystrybutora

Druga część trylogii opowiadającej o erotycznych przygodach tytułowego milionera i Anastasii Steele trafi na ekrany polskich kin 10 lutego.

"Ciemniejsza strona Greya" [trailer 2]

Pierwsza część serii, "Pięćdziesiąt twarzy Greya", stała się międzynarodowym przebojem, zarabiając na całym świecie ponad 560 milionów dolarów.



Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują młodzi.

Po tym jak twórczyni oryginału, Sam Taylor-Wood, po licznych konfliktach z E.L. James, zdecydowała się na opuszczenie produkcji, za kamerą sequela stanął James Foley, znany przede wszystkim z realizacji filmu "Glengarry Glenn Ross" oraz odcinków seriali "Miasteczko Twin Peaks" i "House of Cards".

W główne role ponownie wcielą się Jamie Dornan i Dakota Johnson.



Ciemniejsza strona Greya: Dakota Johnson i Jamie Dornan o filmie

Oprócz nich w filmie zobaczymy m.in. laureatki Oscara Kim Basinger i Marcię Gay Harden, a także Ritę Orę, Hugh Dancy’ego i Maxa Martiniego.