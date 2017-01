"Ciemniejsza strona Greya": Jest fragment

10 lutego do kin trafi "Ciemniejsza strony Greya" - druga część trylogii opowiadającej o erotycznych przygodach tytułowego milionera i Anastasii Steele. Już teraz jednak można zobaczyć przedsmak tego, co nas czeka.

W głównych rolach powrócą Jamie Dornan i Dakota Johnson /materiały prasowe

Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują zakochani.

Wideo "Ciemniejsza strona Greya" [fragment]

Scenariusz sequela napisał Niall Leonard, mąż autorki powieści "50 twarzy Greya" - E.L. James. Dla Leonarda, autora scenariuszy do brytyjskich produkcji telewizyjnych "Wild at Heart" oraz "Żądza krwi", praca przy sequelu "Pięćdziesięciu twarzy Greya" będzie kinowym debiutem. Na stanowisku scenarzysty zastąpił odpowiedzialną za pierwszą część serii Kelly Marcel.

Po tym jak twórczyni oryginału, Sam Taylor-Wood, po licznych konfliktach z E.L. James, zdecydowała się na opuszczenie produkcji, za kamerą sequela stanął James Foley, znany przede wszystkim z realizacji filmu "Glengarry Glenn Ross" oraz odcinków seriali "Miasteczko Twin Peaks" i "House of Cards".

W główne role ponownie wcielą się natomiast Jamie Dornan i Dakota Johnson. Oprócz nich w filmie zobaczymy m.in. laureatki Oscara Kim Basinger i Marcię Gay Harden, a także Ritę Orę, Hugh Dancy’ego i Maxa Martiniego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciemniejsza strona Greya" [trailer] materiały dystrybutora

"Ciemniejsza strona Greya" zadebiutuje w kinach 10 lutego, ale przedsprzedaż biletów wystartowała już 16 grudnia, czyli prawie dwa miesiące przed premierą.



Ze względu na treści "silnie erotyczne, nagość oraz słownictwo" film otrzymał w Stanach Zjednoczonych kategorię kinową R, która oznacza, że obraz będą mogły obejrzeć osoby, które ukończyły 17 lat, a młodsze wyłącznie pod opieką rodzica bądź dorosłego opiekuna.