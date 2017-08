​Christoph Waltz, czyli fortuna, zdrada i tulipany

Burzliwy romans "Tulipanowa gorączka", zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Debory Moggach, w kinach będziemy mogli oglądać od 8 września. U boku zjawiskowej Alicii Vikander ("Dziewczyna z portretu", "Ex-Machina", "Kochanek królowej") występuje urodzony w Wiedniu laureat dwóch Oscarów - za role w "Bękartach wojny" i w "Django" - Christoph Waltz.

​Christoph Waltz w filmie "Tulipanowa gorączka" /Forum Film Poland /materiały dystrybutora

Mówiący biegle po niemiecku, francusku i angielsku aktor zadomowił się na stałe w Hollywood. Zatrudnienie go do roli Cornelisa było jedną z pierwszych decyzji obsadowych reżysera Justina Chadwicka. - W powieści Cornelis jest sporo starszy, scenariusz zawierał podobne wskazówki - komentował Chadwick. - Pomyślałem jednak, że ciekawie będzie nieco go odmłodzić. To bogaty kupiec, który sam zdobył swą fortunę, człowiek pełen sił witalnych - uważałem, że takie postawienie sprawy całą sytuację skomplikuje.



Producentka Alison Owen w pełni poparła tę decyzję: - Dzięki temu oddaliliśmy się od renesansowej tradycji komicznych, często wręcz błazeńskich starych mężów-rogaczy.

Moggach, autorka powieściowego pierwowzoru, również zaakceptowała zmianę charakteru swego bohatera. - Jest młodszy i bardziej atrakcyjny niż się spodziewałam, w ten sposób małżeństwo Cornelisa i Sophii nabrało nowego wymiaru - mówiła.

Vikander zaś nie kryła radości, że miała szansę pracować z Waltzem: - Na plan wnosił humor, którym odznacza się zresztą i poza nim. A jednocześnie ujmował delikatnością i autentyzmem emocji w najbardziej trudnych scenach.

Amsterdam 1637. Urodziwa Sophia (Vikander) zostaje wydana za mąż za majętnego kupca (Waltz). Choć nie odwzajemnia jego uczucia, gotowa jest spełnić pragnienia małżonka i dać mu potomstwo. Dumny Cornelis zamawia u znanego malarza, Jana (Dane DeHaan) portret, na którym chce zostać uwieczniony z ukochaną. Nie dostrzega, że między piękną Sophią i młodym artystą rodzi się uczucie. Wraz z rozkwitem miłości, na parę pada cień podejrzeń, a tajemnica zaczyna nieść ze sobą coraz większe ryzyko. Kochankowie obmyślają zwodniczy plan, który pozwoli im rozpocząć nowe życie. Ich pragnienia doprowadzą do porywającego i niespodziewanego zakończenia.

"Tulipanowa gorączka" w kinach od 8 września.