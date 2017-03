"Chata": Ekranizacja bestsellera

Film "Chata" Stuarta Hazeldine'a powstał w oparciu o fenomen literacki autorstwa Williama P. Younga o tym samym tytule.

Kadr z filmu "Chata" /materiały prasowe

Historia rozpaczającego po stracie dziecka ojca, który musi zmierzyć się z najtrudniejszym dylematem w swoim życiu - przebaczyć to, co wydaje się niewybaczalne - podkreśla nieskończone piękno ludzkiego ducha i zainspirowała niezliczoną ilość ludzi do bycia lepszymi wersjami samych siebie. Książka zadebiutowała od razu na pierwszym miejscu prestiżowego zestawienia bestsellerów "New York Timesa" i pozostała na nim przez... kolejnych siedemdziesiąt tygodni!

Reklama

Niezależnie od tego, w jaki sposób oceniać jego życie, Mackenzie Phillips (Sam Worthington) wydaje się mieć wszystko, czego potrzeba do szczęścia: trójkę wspaniałych dzieci, piękną żonę, cudowny dom. Niczego mu nie brakuje. Jednakże sytuacja ulega diametralnie zmianie, gdy Mack zabiera pewnego razu dzieciaki na biwak. W założeniu luźna wyprawa na łono natury, wycieczka zamienia się w najgorszy koszmar każdego rodzica - najmłodsza córka Macka, Missy, zostaje porwana z obozowiska, a jej ciało nigdy nie zostaje znalezione.



Zrozpaczony ojciec stara się zrozumieć to, co się stało, wyjaśnić jakoś tę niewyobrażalną tragedię, jednakże zaczyna popadać w coraz większe emocjonalne odrętwienie. Gdy jego życie rozpada się kawałek po kawałku, do Macka powracają również duchy przeszłości, o których postanowił dawno temu zapomnieć.