Charlie Sheen zgwałcił 13-letniego Coreya Haima na planie filmu "Lucas"?

Charlie Sheen oskarżony o gwałt. Gwiazdor miał wykorzystać 13-letniego Coreya Haima.

Wideo Charlie Sheen zgwałcił 13-latka?

Sytuację opisał bliski przyjaciel ofiary, były aktor Dominick Brascia, w rozmowie z "National Enquirer".



Do zdarzenia miało dojść w 1984 roku na planie filmu "Lucas". 19-letni wówczas Sheen poczęstował chłopca marihuaną. Następnie namówił go na seks. Rzecznik aktora kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom.



O tym, że Haim doświadczył na planie "Lucasa" molestowania seksualnego, pisał już w 2013 roku we wspomnieniowej książce aktor Corey Feldman.

"Dorosły mężczyzna przekonał go [Haima], że to zupełnie normalne w show-biznesie, kiedy starszy mężczyźni mają seksualne kontakty z młodszymi partnerami; że to coś, co wszyscy robią" - pisał Feldman, nie wymieniając jednak z nazwiska agresora.

Haim zmarł w 2010 roku wskutek komplikacji po przebytym zapaleniu płuc . Miał 38 lat.