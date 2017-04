Cezary Morawski odwołany z funkcji dyrektora Teatru Polskiego

Zarząd województwa dolnośląskiego odwołał w środę, 26 kwietnia, Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Od września ubiegłego roku, odkąd Morawski kieruje wrocławskim teatrem, trwa protest części zespołu artystycznego oraz części publiczności.

Cezary Morawski nie jest już dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Jak powiedział w środę po posiedzeniu zarządu województwa dolnośląskiego marszałek Cezary Przybylski, trzech członków zarządu województwa głosowało za odwołaniem Morawskiego, jeden był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

"Zarząd zdecydował o odwołaniu Cezarego Morawskiego. Od jutra do czasu rozstrzygnięcia konkursu, pełniącym obowiązki dyrektora Teatru Polskiego będzie Remigiusz Lenczyk" - powiedział Przybylski.

Procedura odwołania Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu została wszczęta 10 lutego. Zarząd województwa wystąpił wówczas do resortu kultury z prośbą o opinię ws. odwołania Morawskiego. W kwietniu minister kultury Piotr Gliński w piśmie do marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego wyraził negatywną opinię w tej sprawie. Zwrócił się przy tym z prośbą o "ponowny namysł nad zamiarem odwołania" Morawskiego.

Cezary Morawski został wybrany w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu pod koniec sierpnia ub.r. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Mieszkowskiego, który jest posłem Nowoczesnej, a w konkursie nie mógł wystartować z powodu braku wymaganego wykształcenia.

Od początku pełnienia funkcji dyrektora przeciwko Morawskiemu trwa protest części zespołu artystycznego skupionej wokół związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Morawskiego broni Solidarność - drugi, najliczniejszy związek zawodowy w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Pod koniec ub.r. Morawski zwolnił 11 pracowników teatru, w tym aktorów i reżysera, którzy protestowali przeciwko niemu. Dyrektor zarzucił im m.in. niesubordynację, działanie na szkodę teatru oraz buntowanie publiczności.