Celine Dion śpiewa dla Deadpoola

18 maja do kin trafi film "Deadpool 2", a promującą go piosenkę "Ashes" śpiewa Celine Dion.

Celine Dion nagrała piosenkę do filmu "Deadpool 2" /Ethan Miller /Getty Images

Teledysk "Ashes" nakręcił David Leitch, reżyser filmu "Deadpool 2".



U boku śpiewającej w teatrze Celine Dion pojawia się tytułowy bohater z komiksowej serii Marvela, w którego wciela się Ryan Reynolds.



To właśnie on wypowiada do wokalistki znamienne słowa, informując ją, że będą musieli ponownie nakręcić klip, bo wypadła za dobrze: "To 'Deadpool 2', a nie 'Titanic'".

Przypomnijmy, że to właśnie Dion śpiewała piosenkę "My Heart Will Go On" promującą obsypany nagrodami film Jamesa Camerona z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych. Utwór stał się jednym z największych przebojów w karierze kanadyjskiej gwiazdy, przynosząc jej m.in. Oscara, Złoty Glob i Grammy.

"Przez lata otrzymałam kilka wspaniałych piosenek i byłam zaangażowana w kilka niesamowitych projektów. 'Ashes' to właśnie jedna z takich piosenek. Zapraszam na najbardziej szaloną przejażdżkę w waszym życiu, kiedy 'Deadpool 2' trafi do kin 18 maja" - napisała Celine Dion.



Według zapowiedzi, "Ashes" to coś więcej niż tylko teledysk promujący film. Piosenka ma być częścią scenariusza "Deadpool 2".

Drugim utworem pojawiającym się w filmie jest "Welcome to the Party", za który odpowiadają Diplo, French Montana i Lil Pump.

W obsadzie "Deadpool 2" obok Reynoldsa pojawiają się m.in. Josh Brolin, Morena Baccarin i Zazie Beetz.



Clip Celine Dion Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack)

Przypomnijmy, że Celine Dion 22 maja powróci na scenę w The Colosseum w Caesars Palace w Las Vegas. Ostatnie kilkanaście koncertów musiała odwołać z powodu problemów związanych z trąbką Eustachiusza w uchu.