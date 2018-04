"Casino Royale" na zakończenie Festiwalu Muzyki Filmowej

Na finał 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie przygotowaliśmy prawdziwą ucztę dla wszystkich miłośników klasycznej muzyki filmowej! James Bond, czyli agent 007 w "Casino Royale" pojawi się na dużym ekranie z imponującą muzyką kompozytora Davida Arnolda. Nie zabraknie też instrumentalistów Sinfonietty Cracovii pod batutą brytyjskiego dyrygenta i kompozytora Gavina Greenaway’a.

Film "Casino Royale" był debiutem Daniela Craiga w roli Bonda AFP

W 2006 roku EON Productions i Metro Goldwyn Mayer Studios połączyli siły i stworzyli duet, który wznowił bondowską serię. Casino Royale to pierwszy film, w którym w rolę legendarnego agenta MI6 wcielił się Daniel Craig. Rola ta przyniosła mu uznanie wśród fanów, choć nie zabrakło i słów krytyki. Jednak te nie przeważyły, bo film, już w momencie premiery, okazał się najlepiej zarabiającą częścią przygód agenta w historii serii.

"Casino Royale" w reżyserii Martina Campbella zdradza to, na co fani serii czekali od dawna - czyli początek kariery Jamesa Bonda. Wreszcie dowiadujemy się jak agent zdobył licencję na zabijanie. To także część, w której przeciwko niemu staje bezwzględny bankier Le Chiffre, którego gra Mads Mikkelsen. To jego przez cały film ściga agent 007, rozpoczynając od dżungli Madagaskaru, przedzierając się przez piaszczyste plaże Bahamów, docierając na turniej pokera w Casino Royale w Czarnogórze i kończąc na Grand Canal w Wenecji.

W drodze do Czarnogóry agentowi towarzyszy piękna reprezentantka królewskiego departamentu skarbu Vesper Lynd, w którą wciela się Eva Green. Jej zadaniem jest obserwacja Jamesa Bonda, zwłaszcza gdy podczas turnieju doprowadza do wygranej, pozostawiając Le Chiffre’a w sytuacji bez wyjścia. Na miejscu z 007 kontaktuje się tamtejszy współpracownik MI6 René Mathis, którego gra Giancarlo Giannini, to także moment powrotu M, czyli doskonałej Judi Dench.



Wideo "Casino Royale" [trailer]

"Casino Royale" to czwarty film o Jamesie Bondzie, do którego muzykę skomponował David Arnold. Kompozytor jest kontynuatorem stylu Johna Barry’ego - autora dźwięków do serii ukazującej się w latach 1963-1987. Arnold od najmłodszych swych lat był wielkim fanem zarówno filmów o agencie jej królewskiej mości, jak i muzyki Barry’ego. Do tego stopnia, że w 1997 roku wydał płytę Shaken and Stirred: The David Arnold James Bond Project, na której pojawiły się covery znanych piosenek bondowskich w dodatku w wykonaniu takich sław jak Jarvis Cocker, Chrissie Hynde czy Iggy Pop. Ta z kolei przypadła do gustu Johnowi Barry’emu, który skontaktował go z producentem Jutro nie umiera nigdy, mówiąc o albumie: "Jest bardzo wierny melodyjnej i harmonijnej zawartości, ale dodał nowej świeżości i wybrał interesujących artystów do odtworzenia tych piosenek. Uważam, że jest to fantastyczny album. Jestem zaszczycony". W ten sposób David Arnold zaczął komponować i pisać melodie do serii o słynnym agencie MI6.

Film z muzyką na żywo będzie można usłyszeć na finał 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie 3 czerwca 2018 roku. Na scenie w TAURON Arenie Kraków zagra Sinfonietta Cracovia pod batutą Gavina Greenawaya. Koncert Casino Royale (2006) Live in Concert powstał we współpracy z EON Productions i Metro Goldwyn Mayer Studios.

11. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie rozpocznie się 29 maja i potrwa do 5 czerwca 2018. Organizatorami Festiwalu są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic.