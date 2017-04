Cannes: 18 filmów powalczy o Złotą Palmę

18 filmów powalczy w tym roku o Złotą Palmę festiwalu filmowego w Cannes - ogłosili organizatorzy imprezy. W gronie tytułów zakwalifikowanych do konkursu głównego znalazły się nowe produkcje m.in. Michaela Hanekego, Sofii Coppoli, Todda Haynesa i Françoisa Ozona.

Claudia Cardinale na plakacie 70. edycji festiwalu filmowego w Cannes /Archivio Cameraphoto Epoche /Getty Images

Były triumfator Złotej Palmy, Austriak Michael Haneke, przyjedzie do Cannes z nowym filmem - rodzinnym dramatem "Happy End" rozgrywającym się w znanej z nielegalnej imigranckiej wioski miejscowości Calais. Sofia Coppola zaprezentuje na Croisette historię w czasów wojny secesyjnej "The Beguiled", z kolei Todd Haynes pokaże w Cannes "Wonderstruck" z głównymi rolami Michelle Williams i Julianne Moore.



Reklama

Reklama

Kolejnymi amerykańskimi przedstawicielami w canneńskim konkursie będą Noah Baumbach ("The Meyerowitz Stories") oraz bracia Safdie ("Good Time").



Francję w walce o Złotą Palmę reprezentować będą: reżyser oscarowego "Artysty" Michel Hazanavicius, który pokaże biograficzny film o Jeanie-Luku Godardzie "Le Redoutable"; Francois Ozon, który zaprezentuje swoje nowe dzieło "L'Amant double"; Jacques Doillon, który nakręcił biograficzny film "Rodin" o znanym francuskim rzeźbiarzu oraz posiadający marokańskie korzenie scenarzysta Robin Campillo ("Klasa", "Eastern Boys"), który pokaże swój reżyserski dramat "120 battements par minute".

Listę konkursowych tytułów uzupełniają: "A Gentle Creature" Ukraińca Siergieja Łoźnicy, "Loveless" Rosjanina Andrieja Zwiagincewa, "Jupiter's Moon" Węgra Kornela Mundruczo, "The Killig of a Sacred Deer" Greka Yorgosa Lanthimosa, "You Were Never Really Here" Brytyjki Lynne Ramsay oraz "In the Fade" Turka Fatiha Akina.

Azjatycką kinematografię reprezentować będą w Cannes: Japonka Naomi Kawase ("Hikari") oraz Koreańczycy: Joon-ho Bong ("Okja") i Hong Sang-soo ("The Day After").



Tegoroczna, 70. edycja festiwalu filmowego w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja. Filmem otwarcia będzie "Les Fantomes d'Ismaël" Arnauda Desplechina. Do Cannes przyjedzie m.in. David Lynch, który pokaże dwa odcinki nowego serialu "Twin Peaks", Criosette będzie gościć także Jane Campion, która zaprezentuje canneńskiej widowni kontynuację serialowego hitu "Tajemnice Laketop".

Przewodniczącym jury, które oceni filmy walczące o Złotą Palmę, będzie hiszpański reżyser Pedro Almodovar. Galę otwarcia i zamknięcia tegorocznego festiwalu w Cannes poprowadzi Monica Bellucci.



Polskim akcentem będzie udział w Konkursie Filmów Krótkometrażowych produkcji Gdyńskiej Szkoły Filmowej - etiudy "Koniec widzenia" w reżyserii Grzegorza Mołdy.