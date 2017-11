Była prezenterka telewizyjna oskarża Kevina Spaceya o molestowanie syna

Była prezenterka telewizyjna, Heather Unruh, oskarżyła Kevina Spaceya o molestowanie jej syna. Do zdarzenia miało dojść rok w lipcu 2016.

Heather Unruh AFP

Heather Unruh, była prezenterka nadawanego w Bostonie kanału Channel 5, o próbie molestowania jej syna przez gwiazdora "House of Cards" opowiedziała podczas specjalnej konferencji prasowej. Wydarzenie opisał "Boston Globe".

Kobieta twierdzi, że w lipcu 2016 roku, w restauracji Club Car w Nantucket, Spacey "częstował jej syna alkoholem, po czy miał dotknąć jego genitaliów". Według relacji Unruh, jej syn, wówczas 18-letni, opuścił restaurację w momencie, gdy Spacey udał się do toalety.

"Wstydź się za to, co zrobiłeś mojemu synowi"- Unruh zwróciła się bezpośrednio do Spaceya.

Kobieta oskarżyła Spaceya o molestowanie bliskiej osoby już w październiku, zanim aktor Anthony Rapp jako pierwszy ujawnił się jako ofiara aktora "Gry o tron". Unruh nie doprezcyzowała jednak wtedy, że chodziło o jej syna.

Pod adresem aktora, znanego m.in. z roli w serialu "House of Cards" i w filmie "American Beauty", padło w ostatnich dniach kilka oskarżeń o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie wobec innych osób na planie.



Po pierwszych oskarżeniach ze strony Anthony’ego Rappa, który oświadczył, że Spacey molestował go seksualnie w 1986 roku (Rapp miał wtedy 14 lat), aktor opublikował oświadczenie, w którym "szczerze przeprosił" za "głęboko niestosowne zachowanie po pijanemu", dodając, że nie pamięta całej sytuacji. Przyznał, że miał romantyczne związki zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami i poinformował, że dokonał wyboru - postanowił żyć teraz jako gej.

Także członkowie ekipy pracującej nad serialem "House of Cards" oskarżyli Kevina Spaceya o molestowanie seksualne i tworzenie toksycznej atmosfery na planie.

CNN powołuje się na informacje od 8 byłych i obecnych członków ekipy. Żaden z nich nie ujawnia swojej tożsamości. Wszyscy opowiadają, że Spacey zachowywał się jak drapieżnik. Mówią m.in. o niestosownych komentarzach gwiazdora i obmacywaniu młodych mężczyzn pracujących na planie.



Firma Netflix zapowiedziała, że wszystkie przypadki ewentualnych niewłaściwych zachowań seksualnych aktora na planie zostaną zbadane.

Producent "House of Cards" wydał również oświadczenie, w którym stwierdził, że Netflix nie będzie zaangażowany w żadną dalszą produkcję z udziałem Kevina Spaceya

Ze współpracy z aktorem wycofała się agencja public relations CAA. Z reprezentowania aktora wycofała się także jego rzeczniczka Staci Wolfe, z firmy Polaris PR.

Spacey jest kolejną hollywoodzką postacią oskarżoną o molestowanie seksualne. Międzynarodowa Akademia Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej poinformowała, że aktor nie otrzyma tegorocznej honorowej nagrody Emmy w związku z ostatnimi zarzutami o molestowanie seksualne.