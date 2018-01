​Brytyjska gwiazda w obsadzie "Dywizjonu 303"

Główną postać kobiecą w filmie "Dywizjon 303" kreuje Cara Theobold, znana z serialu kostiumowego "Downton Abbey". "Starała się, żeby nie przyszło nam do głowy, by traktować ją jak gwiazdę" - mówi osoba z produkcji filmu.

Cara Theobold i Maciej Zakościelny na planie filmu "Dywizjon 303" /AKPA

Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk i Antoni Królikowski wcielają się w polskich asów przestworzy - Jana Zumbacha, Witolda Urbanowicza i Witolda Łokuciewskiego, w filmie "Dywizjon 303", którego premierę zaplanowano na wiosnę 2018 roku. W obsadzie znalazło się też kilku brytyjskich aktorów. Wśród nich szczególnie warto zaakcentować nazwisko Cary Theobold, której przypadła główna rola kobieca. Brytyjka od początku była faworytką reżysera do swojej roli.



- Gram Victorię Brown, która należy do WAAF - żeńskiej służbie pomocniczej w siłach powietrznych Wielkiej Brytanii. Jest także aktorką - zdradzaTheobold. Victorię połączy uczucie z jednym z polskim pilotów. - Przeczytałam scenariusz i pomyślałam, że historia jest tak wspaniała i jest bardzo ważne, by opowiedzieć o polskim dywizjonie, który dołączył do Królewskich Sił Powietrznych podczas II wojny światowej - mówi aktorka.

Przed otrzymaniem roli Theobold miała tylko mglistą wiedzę na temat służby polskich lotników w RAF-ie. - Oglądałam bardzo interesujący dokument na Channel 4 kilka lat temu. Ponadto dwa lata temu trafił do mnie scenariusz dotyczący podobnej historii, ale osadzonej po wojnie, o Polakach, którzy zostali w Wielkiej Brytanii. Nie znałam jednak szczegółów i nie wiedziałam o tym konkretnym dywizjonie - Dywizjonie 303 - przyznaje.



Aktorka ma pewne doświadczenie z kinem historycznym. - Uwielbiam grać w dramatach kostiumowych. Moją pierwszą pracą w Wielkiej Brytanii było "Downton Abbey", serialu, który rozgrywa się trochę wcześniej - w latach 20. XX wieku. Kocham dawne fryzury, makijaż, scenografię - mówi. Niedawno można było ją natomiast oglądać w produkcji AXN - serialu kryminalnym "Absentia".

- Starała się, żeby nie przyszło nam do głowy, by traktować ją jak gwiazdę - zaznacza Sławomir Ciok, który pomagał w pozyskaniu angielskiej obsady "Dywizjonu 303".



Cara przyjeżdżała do Warszawy dwa razy, spędzając tu łącznie kilkanaście dni. Polską stolicę zwiedzała na własną rękę, zamieszczając relacje na Instagramie. - Wybrałam się na Stare Miasto w Warszawie. Jest tam bardzo pięknie - dzieli się wrażeniami.

"Dywizjon 303" jest na etapie poprawek montażowych. Za ostateczną wersję filmu odpowiada doświadczony amerykański montażysta Peter Devaney Flanagan. Reżyserem jest Denis Delić. Wkrótce zostanie ogłoszona dokładna data premiery "Dywizjonu 303".