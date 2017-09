Bruce Willis w "Szklanej pułapce 6"

​Reżyser Len Wiseman potwierdził, że Bruce Willis powróci w szóstej części serii "Szklana pułapka".

Bruce Willis wcieli się w Johna McClane'a już po raz szósty /materiały prasowe

62-letni aktor w niezapomnianej roli Johna McClane'a pojawił się we wszystkich do tej pory nakręconych pięciu częściach serii. Czwartą z nich, która powstała w 2007 roku, wyreżyserował Wiseman. To właśnie on powraca za kamerę przy okazji produkcji nazwanej wstępnie "Die Hard Year One". W obrazie pojawiać się mają flashbacki dotyczące pracy McClane’a w amerykańskiej policji w latach 70.

Reklama

W wywiadzie dla "Deadline" Wiseman stwierdził, że produkcja filmu niedługo ma się zacząć, a on sam poszukuje aktora, który zagra młodą wersję Willisa.

"Odpowiedni casting jest tutaj kluczowy" - dodał reżyser. - "Te stopy muszą pasować do naprawdę dużych butów".

Willis po raz pierwszy zagrał jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kina akcji w 1988 roku.