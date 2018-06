Brigitte Nielsen: Pierwsze zdjęcie z dzieckiem

54-letnia Brigitte Nielsen opublikowała pierwsze zdjęcie córeczki Fridy.

To piąte dziecko aktorki z piątym (obecnym) mężem i pierwsza córka w ich rodzinie.

Dziecko jest owocem związku z 39-letnim producentem filmowym Mattią Dessim, którego duńska gwiazda poślubiła w 2006 roku.



"Jesteśmy szczęśliwi, mogąc powitać naszą córeczkę jako część wspólnego życia. To była długa, ale warta wysiłku droga" - wypowiedź Nielsen cytuje "People".

Brigitte Nielsen, gwiazda między innymi filmów "Czerwona Sonia", "Cobra", "Gliniarz z Beverely Hills 2" czy czwarta część "Rocky'ego", ma czwórkę dzieci z poprzednich związków: 34-letniego syna Juliana, którego ojcem jest Kasper Winding; 28-letniego Killian Marcusa - owoc romansu z Markiem Gastineau; oraz 25-letniego Douglasa i młodszego o dwa lata Roula z małżeństwa z Raoulem Meyerem.

Nielsen była pięciokrotnie zamężna. W 1985 roku zaręczyła się z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale do ich ślubu nie doszło. Wyszła za to za mąż za Sylvestra Stallone'a - ich małżeństwo przetrwało półtora roku (od 15 grudnia 1985 do 13 lipca 1987).