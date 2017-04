Brad Pitt w filmie science fiction "Ad Astra"

Brad Pitt, gwiazdor filmów "Podziemny krąg", "Siedem", "Troja" czy "Bękarty wojny", zaczyna pracę na planie nowego tytułu. Co to będzie za produkcja?

Brad Pitt wkracza w świat s-f /Tim P. Whitby /Getty Images

"Mam związane z tym projektem wielkie nadzieje" - mówi reżyser filmu James Gray, znany z takich produkcji, jak "Królowie nocy", "Kochankowie", "Imigrantka" czy "Ślepy tor".

"To opowieść o wyprawie na kres układu słonecznego" - dodaje.

Brad Pitt zagra w filmie "Ad Astra" rolę nieco autystycznego inżyniera Roya Bride'a. Zbada on przyczyny niepowodzenia misji swojego ojca, który niegdyś wyruszył na Neptun. Bohater wyrusza w kosmos, by dowiedzieć się, co się przydarzyło przed laty.

Zdjęcia rozpoczną się 17 lipca 2017 roku.