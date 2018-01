Borys Szyc niczym Emma Watson

Zainspirowała nas Emma Watson, która w ramach promowania czytelnictwa zostawiała książki na ulicach Londynu, Paryża i Nowego Jorku - przekonują organizatorzy podobnej akcji w Polsce. W Warszawie będzie można znaleźć książki, które pochował Borys Szyc.

Kto znajdzie książkę pozostawioną przez Borysa Szyca? /VIPHOTO / East News

W poniedziałek, 29 stycznia, w stolicy ruszyła akcja promująca czytelnictwo. Połączona ona jest z premierą książki A.J. Finna "Kobieta w oknie". W jej ramach aktor Borys Szyc niczym kurier porozwoził po mieście kilkaset egzemplarzy tej powieści psychologicznej.

"Zainspirowała nas Emma Watson, która w ramach promowania czytelnictwa zostawiała książki na ulicach Londynu, Paryża i Nowego Jorku. My roznieśliśmy po całej Warszawie jeden z najbardziej wciągających thrillerów ostatnich lat - licząc, że wpadnie w ręce kogoś, kto na co dzień unika książek. I że taka znaleziona przez przypadek 'Kobieta w oknie' będzie świetną zachętą, żeby zacząć czytać. Ja sam dałem się wciągnąć i nie mogę się doczekać, aż ktoś przypadkiem na nią natrafi i zabierze do domu" - tak aktor tłumaczy swój udział w tej nietypowej akcji.

Oficjalna premiera thrillera - który podbił gusta czytelników na całym świecie - zaplanowana jest na środę. Aż 500 egzemplarzy powieści będzie można znaleźć w kawiarniach, barach, centrach handlowych, komunikacji miejskiej i innych, zaskakujących lokalizacjach.