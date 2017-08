"Borg/McEnroe" otworzy festiwal w Toronto

Tegoroczny 42. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto otworzy film "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem", który polską premierę będzie miał 27 października.

Shia LaBeouf w scenie z filmu "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem" /materiały prasowe

Gala otwarcia TIFF będzie miała miejsce 7 września w Roy Thomson Hall.



W wyreżyserowanym przez Janusa Metza ("Armadillo - wojna jest w nas") filmie zagrali: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason i Stellan Skarsgård.



Wimbledon 1980. Cały świat wstrzymuje oddech - rozpoczyna się finałowy mecz. Björn Borg, najlepszy tenisista na świecie, będzie bronił po raz piąty tytułu mistrza. Chłodny, opanowany i skuteczny - jest ulubieńcem publiczności. Nikt jednak nie wie o dramacie rozgrywającym się poza kortem: niespełna 24-letni tenisista jest fizycznym i psychicznym wrakiem, wyniszczonym przez mordercze treningi, które rujnują także jego życie prywatne. Przeciwnik Borga to 20-letni John McEnroe, porywczy i wybuchowy, zdeterminowany, by zająć miejsce swojego dotychczasowego idola. Jaką cenę może mieć sukces?



"Film trzyma widzów w napięciu, które doskonale pasuje do energii towarzyszącej nocy otwarcia festiwalu w Toronto" - powiedział Piers Handling, dyrektor generalny TIFF. - "Opowieść o niezwykłym pojedynku, który na zawsze zmienił historię tenisa i wybitne role LaBeoufa i Gudnasona będą spektakularnym sposobem na rozpoczęcie festiwalu".



42. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto potrwa do 17 września.