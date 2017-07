Blaski i cienie sławy: Trudno pokonać nałogi

Na tegorocznym festiwalu w Sopocie Stanisława Celińska zaśpiewała z Muńkiem Staszczykiem "Wielką słotę" - balladę o matce alkoholiczce, przepraszającej syna za błędy. Poruszającą, autobiograficzną. Miała szczęście, udało jej się wyjść z nałogu. Dziś do walki z używkami przyznaje się coraz więcej gwiazd.

"Narkotyki rozerwały moje życie na kawałki" - wyznała modelka Naomi Campbell /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Przypatrując się osobom związanym z show biznesem - tym żyjącym w Hollywood, ale i tym znacznie nam bliższym, z Polski - nie raz ogarnia nas zazdrość. Fajnie jest być na topie i móc więcej niż zwykli śmiertelnicy - myślimy. Tymczasem mało kto wie, jaką cenę gwiazdy płacą za sławę.

W pułapce

Reklama

Błędne koło kręci się zawsze w tę samą stronę: pieniądze, rozpoznawalność, zachwyt fanów, woda sodowa, utrata kontroli, strach, a potem to, co jest chlebem powszednim tak wielu: alkohol lub narkotyki. Dla wielu ta podróż skończyła się fatalnie. Są wśród nich jednak tacy, którzy odbili się od dna.

Stanisława Celińska o swej walce opowiada w książce "Niejedno przeszłam", sugestywnie opisując mechanizm uzależnienia: "Natłok obowiązków, do tego nieświadomość, że mogę mieć dziedziczne problemy z piciem, niemożność uznania pewnych prawd, np. tego, że mam prawo coś zmienić, jeśli mi się to życie nie podoba, spowodowało ucieczkę w alkohol. Sodówa mi odbiła. Wydawało mi się, że zawsze będę cudna, młoda, śliczna, że będą propozycje. Jak zaczęłam zawalać, zrozumiałam, że trzeba walczyć" - wyznała.

Dziś jest bohaterką dla tysięcy uzależnionych. Tą, która nie poddała się i zachowuje trzeźwość od blisko 30 lat. Nie wstydzi się przyznać, że pomogła jej w tym głęboka wiara: "Od kiedy zrozumiałam, że zerwanie z alkoholem jest nie tylko moją zasługą, wiem, że mam obowiązek dawać świadectwo".

Zdjęcie Stanisława Celińska wygrała walkę z nałogiem / AKPA

Ku przestrodze

Do grona szczęściarzy zalicza się też 70-letni Krzysztof Krawczyk. Mówiąc o tym, że nie jest już w niewoli nałogów, wyraża jednocześnie żal za szkody, które wyrządził pod wpływem procentów.

"Miałem zespół w Las Vegas. Wszyscy wciągali kokainę, ja sięgałem po inny narkotyk, koniak" - przyznaje. Po jednej z tęższych libacji koledzy przyszli do niego z książką, w której była lista najniebezpieczniejszych substancji odurzających. Na pierwszym miejscu widniał alkohol!

Szokujące odkrycie wystarczyło, by zerwał z piciem. Dziś upomina: "To nie tylko wspomnienie barwnej młodości, lecz również przestroga, by nie iść w moje ślady".

Zdjęcie Krzysztof Krawczyk już nie jest w niewoli nałogów / AKPA

Na dobre im to wyszło

Głośne upadki i "nawrócenia" są bardzo częste w Hollywood. Drew Barrymore miała 16 lat, gdy opublikowała wyznania byłej narkomanki - "Litte Girl Lost".

Niegrzecznym chłopcem, któremu udało się wrócić na drogę cnoty, jest też Robert Downey Jr. Jako młody człowiek wpadł w ciąg alkoholowo-narkotykowy, demolował pokoje hotelowe, uczestniczył w bójkach. Po odsiadce poszedł na odwyk. Obecnie jest nie tylko wspaniałym ojcem. Wspiera liczne fundacje, zaprasza fanów na plany filmowe i premiery, pomaga chorym. Być może inspiracją w drodze ku trzeźwości był dla niego Al Pacino, który nie pije od 1979 roku?

Celebrytów, przyznających się do wyjścia na prostą jest wielu: John Travolta, Bradley Cooper, Colin Farrell, James Franco. To ludzie wyzwoleni, którzy chcą udowodnić, że życie bez używek może być dużo lepsze niż powolne umieranie w ich niewoli.



Gwiazdy w szponach nałogu 1 6 Pieniądze, rozpoznawalność, zachwyt fanów, utrata kontroli, strach, a potem to, co jest chlebem powszednim tak wielu gwiazd: alkohol lub narkotyki. Dla wielu ta podróż skończyła się fatalnie, niektórzy pokonali jednak groźne nałogi. Sukces filmu Stevena Spielberga "E.T." sprawił, że Drew Barrymore jako 7-latka poznała cienie show-biznesu. Piła i brała heroinę. Od dna odbiła się, mając 16 lat. Autor zdjęcia: Jason Merritt Źródło: Getty Images 6

Oni przegrali batalie z nałogiem

Roman Wilhelmi był wrażliwym egocentrykiem, zawsze w centrum uwagi. Dzięki tym cechom został genialnym aktorem i... alkoholikiem. Skutkiem codziennego picia był rak wątroby z przerzutami do płuc. Zmarł 3 listopada 1991 roku.

Gwiazda brytyjskiej sceny muzycznej Amy Winehouse nie radziła sobie ze sławą. Wiązała się ze "złymi" facetami, stres przed występami łagodziła wódką i heroiną. Zmarła 23 lipca 2011 roku, mając 4 promile alkoholu we krwi.



Whitney Houston debiutowała w 1985 roku. Zachwyciła magicznym mezzosopranem i skromnością. Przez całe życie trafiała na nieodpowiednich mężczyzn i w efekcie zaczęła uciekać w narkotyki. Odeszła 11 lutego 2012 roku.



Maciej Misiorny