Bill Pullman w "Zimnej Grze"

Do obsady filmu "Zimna Gra" dołączył amerykański aktor Bill Pullman, który wcieli się w postać głównego bohatera Joshuy Mansky’ego.

Bill Pullman zagra w "Zimnej Grze" główną rolę /Krzysztof Wiktor /materiały dystrybutora

Bill Pullman zastąpił Williama Hurta, który musiał zrezygnować z udziału w filmie. Aktor uległ niefortunnemu wypadkowi, w czasie wolnym, kilka dni po rozpoczęciu zdjęć.

"Bardzo dziękuję Williamowi Hurtowi za uwierzenie w opowiadaną przez nas historię. Życzymy mu wszyscy zdrowia i powrotu do pełni sił. Cieszymy się, że do obsady dołączył Bill Pullman, wszechstronny aktor z imponującym dorobkiem, który znakomicie odnalazł się w roli Joshuy Mansky’ego" - powiedział Łukasz Kośmicki, reżyser filmu "Zimna Gra".

Tytułowa gra toczy się w Warszawie, która w 1962 roku stała się centrum wydarzeń decydujących o losach świata. Czy możliwe jest, że w Polsce odbyła się kiedyś rozgrywka, która mogła skończyć się trzecią wojną światową?

"Zimna Gra" to najnowsza produkcja Watchout Studio, twórców takich produkcji, jak "Bogowie" i "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Po raz pierwszy w historii, polscy producenci realizują film w języku angielskim z myślą o dystrybucji międzynarodowej.

Na planie, w wyjątkowej scenerii Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, spotykają się światowe sławy kina oraz wielokrotnie nagradzani polscy twórcy, oprócz Billa Pullmana ("Dzień Niepodległości", "Bezsenność w Seattle") m.in. Lotte Verbeek ("Nic osobistego"), Corey Johnson ("Kapitan Phillips") Aleksey Serebryakov ("Lewiatan"), Robert Więckiewicz ("Pod Mocnym Aniołem") oraz scenograf Allan Starski ("Lista Schindlera", "Pokłosie", "Pan Tadeusz") i kompozytor Paweł Edelman ("Pianista", "Wałęsa. Człowiek z nadziei").

Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego spotkania? Kto okaże się prawdziwym zwycięzcą? Jedno jest pewne: Joshua Mansky (Pullman) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą.