Zmarły w ubiegłym miesiącu amerykański aktor Bill Paxton miał tętniaka aorty - wynika z aktu zgonu, do którego dotarł portal TMZ.com.

Bill Paxton (17.05.1955 - 25.02.2017) /Jason Merritt / Getty Images

"Ze smutkiem informujemy, że Bill Paxton zmarł w wyniku pooperacyjnych powikłań. Był kochającym mężem i ojcem. Miał bogatą, trwającą cztery dekady karierę. Jego pasja dla sztuki była znana wszystkim. Był pełen ciepła i niespożytej energii" - tak brzmiało oświadczenie rodziny aktora po śmierci Billa Paxtona.

Reklama

Przypomnijmy, że znany z ról w filmach "Terminator" i "Obcy: Ostatnie starcie" aktor zmarł 25 lutego. Miał 61 lat.

11 dni wcześniej, 14 lutego, w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles aktor przeszedł operację wymiany zastawki aorty - wynika z aktu zgonu. Pooperacyjne powikłania doprowadziły jednak do zawału i w efekcie śmierci aktora.



Bill Paxton urodził się 17 maja 1955 roku. Był absolwentem Sir Francis Drake High School oraz Texas State University. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Los Angeles, gdzie początkowo pracował jako scenograf przy filmach Rogera Cormana.

Zainspirowany kinem, zamieszkał w Nowym Jorku, by tam trenować sztukę aktorską pod wodzą Stelli Adler. Pierwszą pamiętną rolą Paxtona był epizod w "Terminatorze" (1984) Jamesa Camerona. Współpracował potem z kanadyjskim reżyserem regularnie, pojawiając się w takich jego produkcjach, jak "Obcy: Decydujące starcie"(1986), "Prawdziwe kłamstwa" (1994) czy "Titanic" (1997).

Do jego najbardziej pamiętnych ról zaliczają się jednak występy w kinowych przebojach lat 90.: sequelu "Predatora" (1990), "Apollo 13" (1995), "Twisterze" (1996) i komedii "Czułe słówka: Ciąg dalszy" (1996).

Za występ w filmie telewizyjnym "Wojna kłamstw" (1998) otrzymał pierwszą w karierze nominację do Złotego Globu. Później wyróżniono go w ten sposób jeszcze trzykrotnie - za każdym razem za główną rolę w serialu "Trzy na jednego". Wcielił się tam w biznesmena żyjącego zgodnie z zasadami mormonów, m.in. mającego trzy żony i siedmioro dzieci.



Paxton miał także na koncie jedną nominację do nagrody Emmy - za rolę w miniserialu "Hatfields & McCoys: Wojna klanów" (2012).



Aktor zagrał również w takich filmach, jak: "Blisko ciemności" (1987), "Tombstone" (1993), "U-571" (2000), "Ścigana" (2011) i "Na skraju jutra" (2014). Młodsi widzowie mogą go z kolei pamiętać z seriali "Training Day" oraz "Agenci T.A.R.C.Z.Y.".

Ostatnią rolą Paxtona był występ w filmie "Krąg" w reżyserii Jamesa Ponsoldta u boku Emmy Watson i Toma Hanksa.