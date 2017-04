"Bikini Blue": Tomasz Kot gra po angielsku

O losach polskiego żołnierza, który osiadł w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej i polsko-angielskiej miłości opowiada film "Bikini Blue". Gwiazdą tego kameralnego dramatu jest Tomasz Kot.

Tomasz Kot, Lianne Harvey i Jarosław Marszewski na premierze "Bikini Blue" /J. Antoniak /MWMedia

Akcja filmu rozgrywa się w 1953 roku. Głównymi bohaterami są Eryk Szumski, polski żołnierz-wygnaniec i Dora, młoda Angielka. Po nieudanej próbie samobójczej Eryk przebywa w szpitalu psychiatrycznym przeznaczonym dla byłych polskich żołnierzy dotkniętych wojenną traumą. Dora wyrusza w podróż, która ma wyjaśnić dzielącą ich tajemnicę.



Obok grającego po angielsku Tomasza Kota, na ekranie pojawi się Lianne Harvey, świeża absolwentka prestiżowej Royal Academy of Dramatic Art. Za reżyserię, podobnie jak za scenariusz, odpowiada Jarek Marszewski, który w 2015 r. otrzymał za ten tekst główną nagrodę Script Pro, najważniejszego konkursu scenariuszowego w Polsce.



- Głównym impulsem do zajęcia się tą historią i do powstania scenariusza był poruszający fakt mówiący o tym, że w Wielkiej Brytanii były dwa szpitale psychiatryczne przeznaczone wyłącznie dla Polaków - powiedział Marszewski. Artysta uznał, że to przejmująca metafora, która trafnie określa sytuację Polaków po II wojnie światowej na Wyspach.

Reklama

Reklama

Tomasz Kot, pracując przy tym filmie, czuł się jak debiutant, gdyż musiał nauczyć się grać w języku angielskim.



- W kilka miesięcy musiałem zdecydowanie poprawić swoją znajomość języka angielskiego - przyznał aktor. - Dochodził dodatkowy stres. Poza intencją, myślą, emocją, musiałem zastanawiać się, czy przypadkiem czegoś nie pomylę, ponieważ ten tekst jeszcze nie do końca był mój - dodał Kot.



Gala z okazji premiery filmu odbyła się w stołecznym Kinie Luna. "Bikini Blue" w kinach od 21 kwietnia.